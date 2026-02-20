UCAM Cartagena y CTT Olot-Capdevila, campeones de la Copa de la Reina y la Copa del Rey de tenis de mesa

Los jugadores del CTT Olot-Capdevila Permar celebran su victoria en la Copa del Rey de tenis de mesa - PRENSA RFETM

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Cartagena TM y un histórico CTT Olot-Capdevila Permar se proclamaron respectivos campeones de la Copa de la Reina Iberdrola y de la Copa del Rey de tenis de mesa en las citas celebradas en Tarragona, según informó este viernes la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM).

En la Copa de la Reina, el ganador fue el favorito UCAM Cartagena, que conquistó su decimonoveno título copero, tras imponerse en la final por un ajustado 3-2 al Miró Ganxets Costa Daurada. Li Fen abrió la pelea por el título con un triunfo clave ante Guo Ruichen (13-11, 7-11, 11-6, 11-6) y Qi Fei amplió la distancia para el UCAM al batir a Anastasiia Kolish (9-11, 11-9, 11-6, 11-2).

Pero la victoria de Natalya Prosvirnina sobre Ángela Rodríguez (11-13, 11-13, 11-8, 5-11) mantuvo vivo al conjunto catalán, que logró igualar la final con el triunfo de Guo Ruichen ante Qi Fei (11-5, 14-12, 7-11, 10-12, 9-11). Sin embargo, en el choque por el trofeo, Li Fen arrolló a Anastasiia Kolish (13-11, 11-9, 11-8).

Por otro lado, en la Copa del Rey, el CTT Olot-Capdevila Permar levantó su primer título copero al ganar por 3-1 al Leka Enea Irún. La final arrancó con la clara sorpresa del triunfo de Daniel Palacios ante Damien Roland Provost (9-11, 8-11, 9-11) para poner por delante al conjunto irundarra.

La reacción del Olot llegó con el punto de Rafael De Las Heras, que superó a Jon Ander Guerricabeitia (8-11, 11-8, 11-3, 11-9) para igualar la eliminatoria, mientras que Miguel Ángel Pantoja volteó la final con su ajustado triunfo ante Endika Diez (11-6, 11-7, 4-11, 9-11, 12-10). Finalmente, Provost cerró la victoria ante Guerricabeitia (7-11, 11-6, 11-9, 18-16).