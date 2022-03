Under Armour colaborará con la Cursa El Corte Inglés de Barcelona. - UNDER ARMOUR

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca global de rendimiento deportivo e innovación Under Armour se ha unido a El Corte Inglés en la La Cursa de Barcelona, y refuerza así su colaboración con el 'retailer', con quien el pasado septiembre implantó su mayor tienda 'shop-in shop' de Europa en El Corte Inglés de Portal de l'Àngel.

La Cursa, carrera organizada por El Corte Inglés, celebrará su 42 edición el 24 de abril (9:00 horas) sobre 10 kilómetros después de dos años de paréntesis a causa de la pandemia de la COVID-19, y recorrerá las calles más emblemáticas de la Ciudad Condal.

La salida será en Avenida Diagonal, justo delante de El Corte Inglés Diagonal, y la meta en Plaza de Cataluña. Antes los corredores habrán atravesado el Paseo de Gracia, el edificio de la Pedrera, Aragó y la Gran Vía de les Corts Catalanes.

Este año la Cursa El Corte Inglés es más sostenible y segura. Por ello, las inscripciones son únicamente online y se pueden formalizar hasta el domingo 17 de abril, a las 24:00 horas, a través de la web cursaelcorteingles.cat.

Casi 2,5 millones de corredores (2.409.838) han participado en la prueba a lo largo de las cuarenta y una ediciones anteriores. En esta edición, todos los corredores que hayan pasado los tres controles de tiempo podrán recoger una medalla de 'finisher', a partir del 27 de abril, en El Corte Inglés Portal de l'Àngel y en El Corte Inglés Diagonal.

Ariana Sánchez, número 3 en el ranking profesional del World Padel Tour, y Darko Peric, actor serbio conocido por su papel de Helsinki en la serie La Casa De Papel, y el grupo musical Estopa han mostrado su apoyo a la carrera, que apoyará el trabajo de Aura Fundació, que trabaja para la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

Con esta iniciativa, Under Armour pretende avanzar en el compromiso anunciado a principios de año con su campaña 'The Gift Of The Game', que promueve el acceso de todo el mundo al deporte a través de varias iniciativas que permitan romper determinadas barreras que limitan el acceso al deporte.

NUEVAS FLOW VELOCITI WIND 2

Asimismo, y gracias a su equipo de investigación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías para el rendimiento humano, la marca ha lanzado recientemente sus nuevas zapatillas de running Flow Velociti Wind 2, que, con su sistema de amortiguación todo-en-uno, prescinde de la suela de goma y es la zapatilla de running más rápida y ligera de su historia.

"Under Armour se enorgullece de participar en esta carrera que da acceso a todo el mundo a hacer deporte y donde más de un millar de personas formadas por un amplio grupo del voluntariado corporativo de El Corte Inglés, Guardia Urbana, Institut Barcelona Esports, Federació Catalana d'Atletisme, Creu Roja y Voluntaris 2000 asegurarán la calidad y el buen funcionamiento el próximo domingo 24 de abril, en el que la fiesta del deporte popular volverá a llenar las calles", señaló en un comunicado.