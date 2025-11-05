MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva estadounidense Under Armour presenta su nueva colección de fútbol para hombre, una propuesta que redefine la manera de entrenar y competir sobre el terreno de juego que está inspirada en la velocidad, la agilidad y la potencia.

La colección combina innovación técnica con un diseño moderno pensado para los futbolistas que buscan superar sus límites. El lanzamiento incluye botas de fútbol, prendas de entrenamiento y camisetas técnicas que destacan por su rendimiento y estética.

Las nuevas botas, en un vibrante tono naranja con el icónico logotipo de la marca, han sido diseñadas para ofrecer máxima tracción, estabilidad y ligereza, garantizando un control superior del balón en cada jugada.

Completan la colección conjuntos de entrenamiento en tonos gris y naranja, fabricados con tejidos de alto rendimiento que mejoran la transpirabilidad y el confort, permitiendo al jugador mantener la concentración y el ritmo en sesiones intensas o partidos decisivos.

Con esta nueva línea, Under Armour pretende reafirmar su compromiso con la innovación deportiva y su pasión por impulsar el rendimiento de los futbolistas de todos los niveles. Esta colección está creada para los que no se conforman con jugar y buscan dominar el juego.