Under Armour presenta su nueva colección 'Halo', estilo, rendimiento y comodidad en cada movimiento.

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca estadounidense de material deportivo Under Armour presenta su nueva colección Halo Q4, una propuesta que redefine el equilibrio entre tecnología, estilo y funcionalidad para los meses de otoño e invierno.

Diseñada para los deportistas que buscan superar sus límites tanto en la pista como en el gimnasio, la colección combina innovación textil y diseño contemporáneo en tres líneas clave: Racer, Trainer y Runner.

Inspirada en la esencia del alto rendimiento, la línea Racer ofrece siluetas aerodinámicas y tejidos técnicos que optimizan la libertad en cada movimiento. Destacan las chaquetas UA Halo Racer CW y los pantalones Racer CW, diseñados con materiales de compresión y paneles transpirables.

La colección también se completa con las nuevas zapatillas UA Halo Racer, que combinan amortiguación reactiva y ligereza y son ideales para entrenos de alta velocidad.

La suave espuma HOVR+ ajusta su capacidad de respuesta en función del esfuerzo del corredor, el diseño con forma de balancín impulsa hacia delante y la mediasuela envolvente estabiliza con menos peso para una sensación de despegue.

La propuesta Trainer apuesta por la versatilidad y el rendimiento funcional. Con piezas como el UA Halo Tee SS y el Halo Woven Short, esta línea está pensada para acompañar sesiones intensas de entrenamiento o rutinas diarias.

Los tonos neutros y los acabados sobrios refuerzan la estética técnica y minimalista, mientras que las zapatillas UA Halo Trainer ofrecen tracción y estabilidad en cada paso.

La espuma adaptable HOVR+ suaviza las bajadas e impulsa a subir, la base de perfil bajo ancla al suelo en cada serie y la parte superior sin costuras SpeedForm se adapta como una segunda piel y se mueve para ofrecer una sujeción sin fricciones.

Diseñada para el runner moderno, la línea Runner combina funcionalidad y estética contemporánea. Las prendas, como el Halo Quarter Neck o el Halo Vent SS, apuestan por tejidos suaves, resistentes al frío y de secado rápido.

Los pantalones Halo CW Pant y las UA Halo Roamer sneakers completan un look que se adapta tanto al asfalto como a los momentos de descanso tras la carrera.

La espuma HOVR+ ofrece suavidad y reactividad en cada pisada, la forma de balancín hace que el movimiento sea suave y natural y la mediasuela con estructura en el puente del pie aporta estabilidad sin añadir peso.

Con la innovación de esta colección, Under Armour pretende impulsar su compromiso con el desarrollo de equipamiento deportivo, potencia el rendimiento y eleva la experiencia de los deportistas.