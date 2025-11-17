Varios.- El CSD homenajea a José Ramón López Díaz-Flor, director de la Residencia Joaquín Blume

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) homenajeó este lunes a José Ramón López Díaz-Flor, que a finales de 2025 cerrará una etapa de casi 40 años como director de la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid.

Durante un acto celebrado en la sala de piragüismo y en presencia de autoridades, deportistas de distintas generaciones, compañeros de trabajo, familiares y amigos, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, anunció que ese espacio pasará a denominarse con el nombre del director desde 1988 de la Residencia Joaquín Blume, según un comunicado.

En palabras de Rodríguez Uribes, esta decisión es un gesto de agradecimiento "a su dedicación y profesionalidad", tanto durante su etapa como deportista como en estos casi cuarenta años al frente de la gestión de la residencia, un lugar clave en el desarrollo del talento.

"Ese puesto precisa de liderazgo y mucha calidad humana. Con tu autenticidad, tu compromiso y tus buenas intenciones, has sido y eres una parte fundamental de la historia del deporte español, del CSD y, por supuesto, de la Residencia Joaquín Blume", indicó Uribes.

Desde este momento, la sala de piragüismo del CAR de Madrid pasa a denominarse 'Sala de Piragüismo José Ramón López Díaz-Flor'. "Te mereces que tu nombre quede unido para siempre a este sitio y a todo lo que simboliza", avanzó el secretario de Estado para el Deporte.

José Ramón López Díaz-Flor fue medallista olímpico en los Juegos de Montreal 1976 (plata en K4 1.000m) y consiguió seis medallas mundialistas entre 1975 y 1978. Tras su etapa como deportista, en febrero de 1988 asumió la dirección de la Residencia Joaquín Blume del CAR de Madrid, donde ha acompañado y guiado a decenas de generaciones de jóvenes deportistas.

"Veros aquí a muchísimos compañeros y deportistas es para mí un honor; soy yo el que tiene que agradeceros el haber podido vincularme a la residencia durante tantos años", señaló López Díaz-Flor visiblemente emocionado, tras descubrir la placa conmemorativa que otorga su nombre a la sala de entrenamiento de piragüismo.

López Díaz-Flor subrayó la relación "paterno-filial" que durante más de tres décadas ha construido con los y las deportistas de la Residencia Blume, un vínculo "formativo" que, según destacó, ha servido para aprender mutuamente. El medallista olímpico también recordó la "apuesta que se desde el CSD, para poder disponer de un instituto dentro del centro".

Durante el homenaje, el fondista Fernando Carro resaltó su faceta más emocional como figura "paternal, incluso maternal". "Ha significado un punto de apoyo estratégico para todos y cada uno de los deportistas. Su paso por la residencia y, en general, por el deporte español y por nuestro deporte en particular, nunca va a poder llenarse de la misma manera", afirmó.

La jugadora de bádminton Carolina Marín recordó cómo se convirtió en su "segundo padre" desde su llegada con 14 años. "Ha sido un padre, un amigo y, sobre todo, una persona de mi confianza. Le estoy muy agradecida, por cuidarme tan bien como me ha cuidado y, sobre todo, por el cariño", señaló la onubense.

Mientras, el karateka Damián Quintero ensalzó su figura como educador, en el ámbito deportivo y en el personal. "Me has enseñado, me has regañado, nos lo hemos pasado bien. Me has hecho infinitos favores. Principalmente, me has hecho la vida mucho más fácil desde que llegué a Madrid con 18 años hasta los 41 que tengo. Te agradezco infinitamente lo que haces por mí, lo que haces por los deportistas y por el deporte español", manifestó.

La también karateka Sandra Sánchez agradeció que López Díaz-Flor encontrara "soluciones" a su llegada. "Quiero agradecerte que siempre estuvieras ahí, con tus apretones de mano, con tus abrazos y siempre con tu apoyo. Aunque ahora empieza otro camino de tu vida, de alguna manera vas a formar parte siempre de la nuestra. Te llevaremos siempre aquí, en nuestro corazón", le dijo.

Finalmente, la atleta Águeda Marqués reparó en la sensación de vacío que deja la salida de López Díaz-Flor en la residencia. "No hay residencia sin José. Va a ser un poco raro, la verdad. Que sea muy feliz con sus nietos, que lo he visto alguna vez jugando por aquí con ellos en el arenero. Se lo merece. Lo vamos a echar mucho de menos", concluyó.