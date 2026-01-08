Velasco apuesta por el bloque del Jimbee Cartagena y el Barça para el Europeo de futsal

Archivo - Jesús Velasco, seleccionador español absoluto de fútbol sala masculino. - RFEF - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, ha hecho oficial la convocatoria de 16 jugadores para el Campeonato de Europa, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero, con una lista marcada por el peso del Jimbee Cartagena Costa Cálida y el FC Barcelona, los dos clubes que más futbolistas aportan.

De los 16 convocados, tres son porteros, aunque uno de ellos será el descarte definitivo (junto a otro jugador) antes del inicio del torneo, si bien existe la opción de realizar una sustitución en la portería en caso de lesión. De esta relación saldrán los 15 jugadores que viajarán el día 20 a Liubliana para el debut en la competición.

La concentración para preparar el Europeo arrancará el próximo 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el grupo realizará diez sesiones de entrenamiento antes del desplazamiento a Eslovenia, en busca de recuperar un cetro europeo que no tienen desde 2016.

España debutará en el campeonato el viernes 23 ante la selección anfitriona, a partir de las 20.30 horas, y completará la fase de grupos frente a Bielorrusia, el lunes 26 (17.30), y Bélgica, el jueves 29 (17.30).

La lista incluye una amplia representación de clubes de la Primera División española, con el Jimbee Cartagena Costa Cálida como el equipo que más jugadores aporta, con cuatro, seguido del Barça, con tres, y de ElPozo Murcia Costa Cálida, con dos.

Completan la convocatoria futbolistas de Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Illes Balears Palma Futsal y O Parrulo, además del pívot Gordillo, que milita en el MFK Tyumen ruso y es el único jugador procedente de un club extranjero.

--CONVOCATORIA DE ESPAÑA PARA EL EUROPEO DE FUTSAL.

PORTEROS: Chemi (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Dídac (Barça), Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares).

CIERRES: Antonio (Barça), Raya (Movistar Inter).

ALA-CIERRES: Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Ricardo (ElPozo Murcia Costa Cálida), Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida).

ALAS: Cortés (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio (Movistar Inter), Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Rivillos (Illes Balears Palma Futsal).

ALA-PÍVOT: Adolfo (Barça).

PÍVOTS: Gordillo (MFK Tyumen), Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida).