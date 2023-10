Víctor Francos: "Salga quien salga presidente de la RFEF quiero que haya entendido el mensaje"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, tiene claro que no debe "decir quién debe ser el presidente o presidenta de la RFEF", pero sí aseguró que quien salga elegido en un "proceso transparente" tiene que haber "entendido el mensaje" después de todo lo sucedido en los últimos meses y que el ganador o ganadora "tendrá el respeto del Gobierno de España".

"No es bueno que el Gobierno entre a decir quien debe ser presidente o presidenta de la RFEF, no es bueno que actúe en beneficio o perjuicio de alguien. Lo que quiero es que sea un proceso transparente, limpio y que salga quien salga que haya entendido el mensaje, por el bien de la propia persona", aseveró Víctor Francos en 'El Larguero' de la cadena SER.

El dirigente recalcó que a él no le ha "dicho" Pedro Rocha si se va a mi no me ha dicho ni él se lo ha "preguntado". "Es una persona afable, profundamente educada, y conmigo, todo lo que me ha dicho lo ha cumplido, pero no es mi función decir si me gustaría o no que se presentase", indicó.

Francos reconoció que "para mucha gente sería extraño" que pudiese salir elegido Rocha, persona cercana a Luis Rubiales, pero también subrayó que hay "procedimientos democráticos". "El que se presente y gane tendrá el respeto del Gobierno de España", apuntó.

Preguntado sobre si cree que Pedro Rocha se va a presentar, el presidente del CSD no escondió que "si te preguntan y dices ni que sí ni que no, es que te lo estás pensando", mientras que confirmó que "algunos de fuera" de la RFEF le han dicho que se querían "presentar". "Les he dicho que tenían todo el derecho del mundo a tener las mismas reglas del juego. Lo que no vamos a permitir son cosas oscuras ni procesos raros", zanjó Francos que desea que "si todo va" como esperan, "entre el 15 de febrero y finales de marzo" habrá nuevo presidente de la RFEF. "Sí he sido sincero con Pedro Rocha y le he dicho que me parecería un error dilatar esto", añadió.

El dirigente también confirmó que no tiene "ninguna noticia" ni de la FIFA ni del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre Luis Rubiales, actualmente suspendido por el ente rector del fútbol mundial y que cuando acabe esta suspensión, si no es inhabilitado, "lo podría inhabilitar" el TAD, que aún tiene un "procedimiento abierto". "Si decide que es grave, (la inhabilitación) puede ir de un mes a dos años", detalló.

"Me sorprende", replicó sobre el hecho de no tener noticias del TAD en este sentido. "Yo les lanzo mensajes educados. En un caso con unos hechos tan delimitados, en el que las partes han opinado en público e incluso el afectado ha dimitido, no me deja de sorprender que haya sido más duro Rubiales con él mismo que el propio TAD", confesó Francos, que dejó claro que el expresidente de la RFEF se podría presentar a las elecciones federativos "si no está en curso ninguna causa de incompatibilidad ni inelegibilidad".

Por otro lado, tras la firma este lunes de la Comisión Mixta de impulso del fútbol femenino, expresó que está "mucho menos preocupado" que cuando tuvo que ir a Oliva (Valencia) a medir en el conflicto con las internacionales, pero que sigue "ocupado en los cambios y la necesidad de hacer modificaciones estructurales en algunas cosas del fútbol español que tienen que seguir su camino independientemente de que el 'Pacto de Oliva' sea una realidad hoy".

Francos destacó que en las negociaciones "hubo compromisos de cambios estructurales" y que la RFEF debe cumplir "acuerdos sobre profesionalización, tecnificación o medios logísticos". "Por parte del Gobierno nos hemos comprometido a que nos hagan llegar aportaciones en desarrollo de temas sobre igualdad en la Ley del Deporte que puedan evitar que pase cosas como que un Gobierno se quede sin instrumentos en un tema tan grave como el que vivimos", agregó.

"TENEMOS CLARÍSIMO QUE LA FINAL DEL MUNDIAL DEBE SER EN ESPAÑA"

En cuanto al Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos, el presidente del CSD descartó opinar sobre qué estadio tiene que acoger la final, pero sí remarcó que el Gobierno tienen "clarísimo" que debe ser en España y que es por lo que "se va a luchar" y lo que él va a "defender".

"Es lo que estaba acordado antes de que Marruecos entrase en la candidatura. Entiendo que ellos quieran que sea en Casablanca, pero será en España, hay cosas inamovibles en una candidatura que lleva dos años trabajando", puntualizó el mandatario, que declaró que están "luchando por tener entre nueve y once sedes". "Con 11 estamos más contentos que con 10", manifestó, ratificando sus palabras en una entrevista en 'La Voz de Galicia" de que una será en esa comunidad por su "cercanía a Portugal" y por una "serie de elementos que hacen bastante indiscutido que una sede sea allí".