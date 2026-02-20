La Xunta de Galicia se une a La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo

Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio, y Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo - MARÍA MUIÑA

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha anunciado su respaldo a la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, regata de vela por etapas para navegantes en solitario, que hará escala en Vigo del 20 al 24 de mayo.

La ciudad olívica será la llegada de la primera etapa y el punto de partida de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, donde más de 40 barcos provenientes de Francia llenarán de durante cuatro días la dársena de Portocultura. Habrá un village de acceso público con actividades gratuitas para todos los asistentes.

El domingo 24 de mayo, a mediodía, se programará la salida de los barcos de regreso a Francia, tal y como sucedió el pasado mes de septiembre en la 56ª edición, que visitaba la ciudad por primera vez en su historia. La parada en Vigo de La Solitaire du Figaro Paprec cuenta además con el apoyo de la Deputación de Pontevedra y el Puerto de Vigo.

La delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, manifestó el compromiso del organismo con la regata. "Estamos encantados de acoger de nuevo La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo y de respaldarla desde la Xunta a través de Xacobeo 2027. Este evento no solo pone en valor nuestra tradición marítima, sino que proyecta Galicia internacionalmente y genera un impacto turístico y económico muy positivo. El año pasado fue un éxito y estamos convencidos de que esta edición volverá a demostrar el potencial de nuestra ciudad", indicó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama, remarcó el carácter público del evento. "La Solitaire du Figaro Paprec es una oportunidad única para que el público disfrute de la emoción de la vela oceánica en solitario de cerca. Animamos a toda la ciudadanía a que se una a nosotros para celebrar este espectacular evento", finalizó.