La Zurich Marató de Barcelona abre inscripciones para 2027

Salida de la Zurich Marató de Barcelona 2026 - MARATÓ DE BARCELONA

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Marató de Barcelona ha abierto este jueves las inscripciones para su edición del 14 de marzo de 2027, después de un 2026 en el que la prueba catalana se situó entre las más rápidas del mundo y dio un salto de dimensión en el panorama internacional del running.

Según informaron los organizadores en un comunicado, los resultados de la última edición han colocado el circuito barcelonés entre los cuatro más veloces de la distancia de maratón, solo por detrás de las pruebas de Maratón de Chicago, Maratón de Berlín y Maratón de Londres, lo que refuerza la ambición de cara a 2027.

El recorrido, que combina velocidad y atractivo turístico al atravesar algunos de los puntos más emblemáticos de Barcelona, junto al apoyo del público a lo largo de los 42,195 kilómetros, son algunos de los factores que explican el crecimiento de una prueba que aspira a consolidarse como una de las grandes citas del calendario internacional.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró que la Zurich Marató de Barcelona 2027 será una "edición increíble". "Nos volverá a situar en el centro del atletismo internacional y entre las grandes maratones del mundo", aseguró tras destacar el éxito organizativo y deportivo del último año.

Por su parte, el director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, subrayó que "el éxito de las últimas ediciones nos exige ser aún más ambiciosos" y añadió que el objetivo es "seguir construyendo una experiencia de primer nivel, con el corredor en el centro", en una prueba que volverá a apostar por la animación ciudadana, con 47 puntos distribuidos a lo largo del recorrido para convertir la carrera en "una celebración colectiva".