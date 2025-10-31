La Zurich Rock 'n' Roll Running Series 2025 fueron "motor económico" y tuvieron un impacto de 70,8 millones

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Rock 'n' Roll Running Series 2025, que reunió a las pruebas de maratón, medio maratón y 10K que se celebraron en Madrid el pasado 27 de abril, fue un "motor económico", además de un "evento rentable" para la ciudad, con un impacto económico de 70,8 millones de euros.

Esta cifra supone un aumento del casi el 5 por ciento (4,9) en comparación con el año anterior con respecto a 2024 de un evento que congregó a 45.000 participantes por las calles de la capital, el 69 por ciento hombres y un 31 por cient0 mujeres, con una edad mayoritaria de entre 40 y 55 años.

Además, las personas procedentes de España que llegaron a Madrid para participar pernoctaron entre 1 y 2 noches, mayoritariamente, con un gasto medio total de 250 euros por persona, mientras que los extranjeros, y sus acompañantes, pasaron entre 4 y 5 noches en la capital, generalmente, con un gasto en la ciudad de 570 euros por persona, en total.

"Esta actividad es un motor económico y un evento rentable. La Maratón de Madrid es un acontecimiento que proyecta esta ciudad al mundo y deja huella en lo económico y emocional", explicó Jairo León Quismondo, profesor titular e investigador en la Universidad Europea de Madrid, en la presentación de los datos económicos de la edición de 2025, que se celebró este viernes en la sede del Grupo Prisa.

León Quismondo fue el encargado de llevar a cabo este análisis económico y comentó algunos datos del impacto que tuvo para la ciudad esta carrera, en la que participaron 45.000 corredores de todo el mundo, con un "recorrido optimizado" por las calles de la capital de España y una presencia destacada en medios de comunicación y redes sociales.

Por su parte, Guillermo Jiménez, presidente de MAPOMA, la asociación que organiza la carrera, valoró muy positivamente estos datos, que han convertido a la prueba en "un legado para Madrid y para el deporte español". "Reúne a miles de corredores, genera un gran impacto económico, turístico y de proyección internacional. Creer en los valores del deporte nos impulsa y nos hace llegar mucho más lejos", apuntó.

El director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel, también estuvo presente en el acto junto al consejero de cultura, turismo y deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid, Mariano de Paco. "En Madrid puedes vivir experiencias únicas. La maratón es icónica y se celebra en un entorno único, con el que la gente se queda vinculada y están deseando volver incluso antes de irse", recalcó Coronel.

"Tenemos muchas ganas de recibir proyectos y hacerlos realidad. Cultura, turismo y deporte están unidos para poder proporcionar estos datos. Eventos de este tipo crean la 'marca Madrid' y todo esto se consigue a partir de mucho trabajo", añadió por su parte De Paco.