Alberto Durán: "Hemos ofrecido al CPI colaborar activamente como un socio que tiene cosas que aportar"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Duran, celebró que tanto él como Andrew Parsons, su homólogo del Comité Paralímpico Internacional (CPI), vean "el deporte paralímpico como un gran instrumento de transformación social" y aseguró que se han ofrecido "como un socio que tiene cosas que aportar" y que desea "colaborar activamente".

"Los dos vemos el deporte paralímpico como un fin en sí mismo y tambien Andrew ha repetido que lo ve como un gran instrumento de transformación social. En España lo tenemos como evidente, pero escucharlo en la voz del Papa del deporte paralímpico es importante", aseguró Durán en rueda de prensa en Madrid junto al dirigente brasileño, de visita estos días en Madrid.

El gallego le agradeció al brasileño esta visita a la capital y a España. "Es un detalle muy importante para nosotros. Intervino en la Asamblea del pasado 24 de octubre que me eligió presidente y engarza con un elemento de plan estratégico de corresponsabilizarnos con el Movimiento Paralímpico Internacional. Venimos de una etapa con mucha involucración con Miguel Sagarra y le hemos ofrecido colaborar activamente como un socio que tiene que cosas que aportar", apuntó.

Sobre la visita, el dirigente cree que las numerosas reuniones con las instituciones que ha mantenido Parsons "son un reflejo de la importancia social que el deporte paralímpico está tomando" y que da continuidad a lo visto en Paris 2024 donde estuvieron SM la Reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y representantes de los gobiernos autonómicos.

"Fue un elemento de corresponsabilidad de la clase política, consciente de que el deporte paralímpico es importante para la transformación social mas allá del éxito deportivo y de las medallas, que es para lo que trabajamos también y para lo que tenemos un compromiso", añadió el presidente del CPE.

Este recalcó el "punto singularidad en el concierto mundial del Paralimpismo en la relación de gran dependencia" que tienen con sus patrocinadores y que le había "gustado" a Parsons. "Ellos me corrigieron y dijeron que también son socios, que se comprometen más allá de una relación económica", confesó.

"Quiero darle a Andrew mi felicitación absoluta por Paris 2024, estuvieron fenomenalmente bien, aunque él tendrá en la cabeza cosas para mejorar. Se vio síntoma de igualdad con olímpicos y el mensaje de la revolución de la inclusión nos pareció un acierto importante y que coincide con la visión del deporte como fin y de transformación social. Mi felicitación por ese impacto social y ese legado que ha dejado en Francia y en los países participantes", prosiguió el mandatario.

Durán concluyó subrayando que "el deporte en sí mismo es valor importantísimo para los deportistas paralímpicos", pero se centró en su capacidad para dar "ese 'golpecito' en la cabeza de cada persona de la sociedad, de la que tiene una discapacidad que no da el paso o piensa que no va a tener una oportunidad para trabajar, de la del empleador, de un vecino que ha votado en contra de una rampa en el portal o del político que no prioriza la mejora de la Constitución en temas de discapacidad".