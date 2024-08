Alberto Ginés: "En 2023 no terminaba de encontrarme a mí mismo, estoy aquí gracias a mi entrenador"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Alberto Ginés dijo este viernes que si está en los Juegos Olímpicos de París "es gracias a David Macià", su entrenador, y que "el objetivo principal, antes de pensar en una medalla, es clasificarse para la final", mientras que la representante femenina, Leslie Romero, resaltó que se iría contenta si consigue estar en la final y terminar entre las ocho primeras.

"Para mí el año 2023 fue de transición, no terminaba de encontrarme a mí mismo, de encontrar esa motivación para estar solo pensando en los Juegos. En el Campeonato del Mundo tuve una charla con David (Macià), y fue como 'si queremos estar en París me tengo que poner las pilas', y gracias al trabajo de David estos tres años, me ha ido muy bien", explicó Alberto Ginés en una rueda de prensa telemática desde París.

El campeón olímpico en Tokio 2020 agradeció el trabajo de su entrenador que le animó a machacarse, sin rendirse ni dejarse llevar. "En 2023 seguía con la resaca emocional de los Juegos de Tokio, no hubo tiempo para descansar. Ya era el año preolímpico, entonces era otra vez a tope, y mentalmente creo que no estaba preparado para volver a asumir otro ciclo olímpico de nuevo", apuntó el extremeño.

Ginés afronta los Juegos con el "objetivo principal de pasar a la final", y que una vez allí, "pueden pasar muchas cosas", pero prefiere "ir paso a paso". "Igual que hace un mes decía siempre que el objetivo principal era venir a París, ahora el objetivo principal es pasar a la final y luego ya veremos", señaló.

Para Ginés "ha sido súper complicado llegar a París" después de que la primera oportunidad de clasificarse en el Mundial del año pasado fuera "un desastre", lo que le hace ir con más precaución a los Juegos. "El objetivo principal que era clasificarnos lo hemos cumplido. Lógicamente, si quedo el 20, no voy a estar igual de contento que si quedo el primero. Pero el objetivo principal ahora es pasar a la final, y creo que una vez estando ahí, ya estaremos contentos", subrayó.

El medallista olímpico tiene claro que cualquier rival le puede ganar si no está al 100%, y que habrá "otros 15 o 20" detrás de él que van a querer coger su puesto. "Una vez aquí daremos todo lo meojr que podamos", indicó, al tiempo que recordó que debido al cambio de formato de Tokio a París, le obligó a "empezar a entrenar velocidad desde cero".

"Nos centramos mucho en la velocidad y en la dificultad, y dejamos bloques muy de lado", recalcó. En el pasado año, que definió como "de transición", trató de "sufrir las competiciones, entrenar muchísimo y mejorar".

Ginés también destacó que debido a la construcción de un rocódromo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat, han podido "mejorar mucho en las últimas Copas del Mundo tanto en bloques como en la velocidad". "Creo que se ha notado bastante el trabajo que hemos hecho, así que no sé si me beneficia o me perjudica el cambio de formato, pero creo que lo hemos adaptado bastante bien", afirmó.

Además, celebró que se ha producido "una mejora drástica" de las instalaciones para entrenar escalada en España, "en especial en el último año", y que en el CAR ahora incluso se entrenan deportistas de otros países como los estadounidenses o los eslovenos, con los que han compartido instalaciones en los últimos días antes de viajar a París.

Con respecto al cambio de estos Juegos y los que vivió en Tokio, el extremeño apuntó que la principal diferencia es "el ambiente de la Villa". "En Tokio creo que todos teníamos mucho miedo de estar con gente, de pillar el covid y no poder competir. Era como todo mucho más burbuja, solo con nuestro equipo. Llegar al comedor, ver tanta gente junta, interactuando mucho más con Tokio, es lo primero que más llamó la atención", concluyó.

Por su parte, Leslie Romero confesó estar "viviendo un sueño", y que "es una locura poder ver a tantos deportistas moviéndose por la misma razón" que ella. Sobre la velocidad, ella también tiene claro que "es una modalidad bastante impredecible y que puede pasar cualquier cosa".

"Hay que ir con la mente fría, preparados mentalmente para que no importa con quién te toque, al final es tu carrera contra ti mismo, contra tu tiempo. No voy pensando a quién vencer, sino vencerme a mí misma, ir contra mí misma y a ver qué pasa", sentenció, al tiempo que reiteró que "pasando a la final" y estando "dentro de las ocho primeras", se iría "contenta".