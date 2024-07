Alejandro Blanco: "No hemos valorado bien Barcelona'92, esos Juegos cambiaron a España"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró este martes que no se ha "valorado bien" lo que los Juegos de Barcelona 1992 supusieron para España, país que "cambió interna y externamente", al mismo tiempo que insistió en que en Paris 2024 se superarán las 22 medallas conseguidas en la Ciudad Condal y reiteró que "Madrid no se puede quedar" sin el evento olímpico en el futuro, ya que es "la ciudad más preparada".

"No hemos valorado bien Barcelona, no solo hablamos de resultados deportivos. Ante el mundo y ante nosotros mismos no nos veíamos capaces de organizar unos Juegos, fue una lección para toda la sociedad española. Interna y externamente, España cambió, antes era más oscura. Barcelona nos cambió, cambió nuestra mentalidad", expresó Blanco en los 'Desayunos Deportivos' de EP Deportes, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Vithas.

El máximo mandatario del olimpismo en España echó la vista atrás, hasta los Juegos de Barcelona, una cita hasta la que solo el 16% de deportistas, con el 36% de participación, consiguieron medalla. Después, se han conseguido el 84% de medallas y diplomas.

"Ese ha sido el gran cambio. Desde 1986 a 1992, los mejores entrenadores vinieron a España, se dotó de medios a las federaciones. A partir de Barcelona empieza la planificación científica, en España se hace un trabajo extraordinario en categorías inferiores", dijo sobre el proceso hasta los resultados en la ciudad catalana.

Y para París, España viaja con una expedición de 382 deportistas, la mayor de su historia tras Barcelona (430, aunque muchos invitados), mientras que en Tokio fueron 337. "La mayor ilusión es que el COI está buscando el 50-50 (hombres y mujeres), y un país como España, que salga 50-50 es imposible. Pero van 190 hombres y 192 mujeres, ese es el primer éxito", aplaudió.

"Hemos clasificado a 11 equipos, somos los terceros, después de Estados Unidos y Francia. España tiene una clasificación extraordinaria, ver esta expedición tan grande nos da el primer indicio del gran momento del deporte español", celebró Blanco, que se aventuró a afirmar que España ganará esta noche a Francia y, después, la Eurocopa.

Este Equipo Español para París demuestra también el auge del deporte femenino nacional, algo que Blanco explica por el aumento de competiciones y concentraciones para las deportistas. "Cuando estableces la igualdad en participación, el deporte femenino se dispara, porque tenemos unas deportistas extraordinarias. Solo necesitan una oportunidad", resaltó.

"A medida que pasan los Juegos, la igualdad en el resultado es extraordinaria. Hay campeonas del mundo, campeonas olímpicas, lo tenemos todo. También tenemos grandes entrenadoras, grandes dirigentes, y todo lo mejor está por llegar", auguró el dirigente, que celebró además que tanto deportistas como entidades hayan "hecho los deberes" para llegar en las mejores condiciones a París.

No quiso olvidarse del papel de los deportes de equipo en los Juegos, porque son los que "concitan más pasión" entre los aficionados. "Y va más con la mentalidad española, somos de amigos, de estar juntos, y cuando un equipo representa los colores, se moviliza todo el país. Las mayores movilizaciones en España ha sido con éxitos deportivos", recordó Blanco, que celebró también la equiparación de los premios por medalla entre olímpicos y paralímpicos. "Es una medida extraordinaria, es respeto e igualdad", opinó.

"POTENCIAR EL PLAN ADO ES UNA OBLIGACIÓN Y UNA DEVOCIÓN"

"Por primera vez he dicho que vamos a superar las 22 de Barcelona, y no me arrepiento de haberlo dicho. Todos estamos en esa línea. Siempre hacemos un estudio previo a los Juegos, y en los dos últimos lo clavó. Y dentro del estudio, el año preolímpico es el más importante. En 2015, fueron 34 medallas; en 2019, 41 medallas; y en el 2023 se consiguieron 67. Exponencialmente, el número de medallas se multiplica por dos, y nos hace estar esperanzados de llegar a Paris en las mejores condiciones", argumentó Blanco su optimista pronóstico para París.

En esta buena sintonía hacia los Juegos en la capital francesa, también tiene que ver la relación "perfecta" con el Consejo Superior de Deportes (CSD), presidido por José Manuel Rodríguez Uribes. "Yo le doy un papel en blanco y que ponga lo que quiera. He tenido problemas antes, pero nunca he querido interferir en la acción del CSD. Ahora nos respetamos y tenemos claro que debemos llegar de la mano y trabajando juntos. Y tiene que ser siempre así, no conduce a nada la discusión ni el debate", dijo.

Y se dirigió al Gobierno, al Ayuntamiento de Madrid --representado en los 'Desayunos Deportivos' por Sonia Cea, concejal de Deportes-- y a la Comunidad para abordar la candidatura de la capital española a organizar unos Juegos, después de tres intentos fallidos para 2012, 2016 y 2020. "Madrid es la ciudad más preparada para el nuevo modelo de Juegos, reúne todas las condiciones, no se puede permitir el lujo de renunciar a unos Juegos", opinó.

"No podemos perder más veces. Hemos presentado la mejor candidatura, lo dijo el COI, Madrid no se puede quedar sin los Juegos, es imposible. No puede olvidar ese sueño", reiteró a instó a Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno a que "decidan" cuándo es el momento para proponérselo al COI.

Y es que Madrid presentó para el 2020 "un nuevo modelo de Juegos", pero en 2013 perdió la votación. "En 2014, en el COI se habla del modelo de Juegos futuro, y casualidades de la vida era lo que Madrid defendía. En ese modelo, que es romper con lo que había antes, los Juegos hay que adaptarlos a las ciudades y a su realidad", explicó.

Desde Barcelona, el Plan ADO --becas a deportistas-- ha sido una pieza clave en el éxito del deporte español, aunque ahora es "uno de los grandes debates del deporte español" por cuál será su futuro. "Al Gobierno no le tengo que pedir nada, a la vuelta de los Juegos veremos cómo potenciar ADO, lo vamos a potenciar, pero vamos a ver de qué forma", señaló.

"La idea es estudiar una fórmula de que el retorno a las empresas no sea solo por acontecimientos de excepcional interés, porque muchas de ellas, queriendo estar, no pueden estar. Igual puede haber un retorno menor, con una fórmula imaginativa que tendrán que luchar con Hacienda. ADO es una obligación y una devoción reforzarlo", afirmó.

"EL HIMNO DE ESPAÑA DEBE TENER LETRA"

Blanco también recordó el intento fallido de poner letra al himno español en 2008, un proyecto que se abandonó por la coyuntura política. "El cantante iba a ser Plácido Domingo, y el compositor era una persona que llevaba 4 años en el paro, Paulino Cubero, y fue elegido entre 4.000 personas", relató.

"La canción ahí quedo, yo creo que el himno español debe tener letra, me produce una emoción extraordinaria, hay que entender lo que es ser español. He visto varias iniciativas después, pero nunca con la fuerza de ese proyecto. Si hay algo que nos une y nos hermana, debemos intentarlo. Cuando el Mundial de 2010, 14 millones de personas salieron a la calle con la bandera, ese concepto de españolidad hay que sacarlo a la calle y el mejor medio es el deporte", defendió.

Finalmente, Blanco reconoció que si Carlos Alcaraz y Rafa Nadal alcanzan la final de dobles en tenis "sin duda será una de las imágenes de estos Juegos". "Nadal es el deportista español más admirado en el mundo, es un lujo tenerlo", celebró, a Rudy Fernández, "una leyenda" que "ha formado parte de la gran generación del baloncesto español". "Es un referente", elogió.