Alemania no podrá optar a organizar los Juegos mientras mantenga el veto a rusos y bielorrusos

BERLÍN (ALEMANIA), 5 Dic. (dpa/EP) -

Alemania no optará a albergar unos Juegos Olímpicos mientras el Gobierno germano no permita a los deportistas rusos y bielorrusos competir en eventos deportivos en el país, según declaró el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

La Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) está estudiando una candidatura, posiblemente para 2040, y en verano recibió el respaldo del gobierno del canciller, Olaf Scholz. El organismo decidirá en los próximos meses si decide que la candidatura sea real

Sin embargo, Bach declaró este jueves al Frankfurter Allgemeine Zeitung que el Gobierno alemán había violado la neutralidad deportiva de cara a los Juegos de París de este verano al denegar la entrada a deportistas rusos y bielorrusos en sus competiciones.

"Sólo se pueden conceder los Juegos a un país en el que el Gobierno anfitrión no decida qué atletas pueden participar en los Juegos y en qué condiciones", declaró el presidente del COI, que aseguró que mientras esto no se resuelva "no hay que seguir especulando sobre la organización de unos Juegos Olímpicos".

La ministra del Interior, Nancy Faeser, dijo el año pasado que no se concedería visado a los atletas rusos y bielorrusos para participar en eventos en Alemania debido a la invasión rusa de Ucrania. En febrero se celebrarán elecciones generales en Alemania, y está por ver cómo se posicionará el nuevo gobierno ante la posible candidatura olímpica.

Bach afirmó que "estaría encantado de que los Juegos Olímpicos volvieran a celebrarse" en su país natal, pero que por ahora el país carece de "respeto por la neutralidad política de los Juegos Olímpicos".