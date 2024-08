Alfonso Cabello: "Es complicado hacer que el mejor día coincida con el día de la competición"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alfonso Cabello, cinco veces medallista en Juegos Paralímpicos, dos de ellas de oro, reconoce que, de cara a sus cuarta participación en el evento, en París, nota que "tiene más peso" el haber sido capaz de "mantenerse" entre los mejores, y no esconde que lo "complicado" a la hora de afrontar una prueba de este nivel es "hacer que el mejor día coincida con el día de la competición" como le pasó hace tres años en Tokio.

"Estos son mis cuartos Juegos Paralímpicos, mis primeros fueron con 17 años y no fui muy consciente de ello, y conforme van pasando los años y los ciclos, tiene más peso eso que dicen de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse", comenta Cabello en una entrevista publicada este lunes por la RFEC en su canal de 'YouTube'.

El cordobés llega a París "con la misma ilusión" que cuando debutó en Londres en 2012, "pero con la experiencia de llevar ya cuatro ciclos paralímpicos". "Estoy con mucha ilusión, muchísimas ganas y con ganas de que llegue el día. Son cinco medallas en Juegos y he sido campeón en dos ediciones, en Londres 2012 y en Tokyo 2020, pero para mí la clave siempre es trabajar y dar el máximo día a día", advirtió.

"Cuando llego a la competición lo que intento es dar mi mejor versión. Evidentemente, el resultado, no nos vamos a engañar, cuanto mejor sea y más arriba estemos mejor, pero siempre intento dar el máximo, trabajar día a día y que el día de la competición pues disfrutar, estar tranquilo y hacer realidad todo el camino y todos los sacrificios", añade al respecto.

El cordobés tiene como "mejor recuerdo" de su periplo paralímpico el oro en el kilómetro en pista de hace tres años en Tokio. "Salió mi máximo rival que es Jody Cundy, que hizo récord del mundo y yo sabía que para ganar tenía que hacer la carrera perfecta y esa no siempre sale el día de competición porque aunque parezca fácil, es complicado hacer que ese mejor día coincida el día de la competición", subraya.

Pero a Cabello, "el saber canalizar ese nerviosismo o esa adrenalina" que tuvo antes de competir y de saber que "sólo" le valía esa "carrera perfecta" le hizo sentirse "muy realizado". "El saber que había trabajado muchísimo, que era capaz de hacerlo, el confiar en mí mismo y el materializarlo, para mí eso fue algo inolvidable", remarca.

"Pienso que me salió la carrera perfecta y ya no por el resultado en sí, sino por cómo corrí, cómo lo planteé y cómo gestioné esa situación", celebra el español, que se ve en "un momento muy muy bueno" de cara a estos Juegos de París. "No sabría decir si es el mejor de mi carrera deportiva, pero está muy cerca y, sobre todo, soy muy consciente de que para mí ha sido complicado llegar hasta aquí", advierte.

UN CAMINO DURO TRAS TOKIO

Y es que después de Tokio, el cordobés sufrió "un COVID persistente" que le tuvo un año alejado de la competición y de los entrenamientos y que le hizo plantearse su "futuro" y si podría "seguir" dedicándose a su deporte. "El haberme recompuesto, el haberme visto otra vez competitivo, rápido, haciendo otra vez mis mejores marcas, haciendo la mejor personal cada día, para mí es muy satisfactorio, muy reconfortable y me llena de ilusión para lo que viene", confiesa.

"Creo que tengo un método de trabajo bueno, que llevo muchos años puliéndolo con mi entrenador. He tenido también el apoyo de Juan Peralta a mi lado como apoyo a mi entrenador y a mi equipo día a día y eso ha sido un pilar fundamental. Al apoyarnos entre los tres, pienso que hemos conseguido mejorar cosas que a veces, en otras ocasiones, quizás se han pasado por alto", refleja sobre su preparación el doble campeón paralímpico.

Este tiene claro que sus objetivos en París son "disfrutar, dar el máximo". "Estoy convencido de que si logro dar el máximo ese día, logro disfrutar del proceso que queda hasta ese día y estoy tranquilo, tendré un muy buen resultado. Estoy convencido de que esa es la combinación, la metodología a seguir, y el resultado vendrá", explica Cabello.

Para el 'pistard', "el factor clave es mantener la calma". "Es estar ahí, llegar muy concienciado, muy tranquilo. Es estar tranquilo, canalizar bien esos entrenamientos y tener un ambiente propicio a que el deportista se sienta cómodo y que no haya ningún problema en esta recta final donde estamos cogidos 'con pinzas', con entrenos muy duros y ya con mucha carga física y mucho estrés, tanto físico como psicológico. Esto es fundamental y pienso que esa es la clave que puede suponer subir a lo más alto o no", expresa.

En cuanto a la prueba de velocidad por equipos, donde compite junto a Ricardo Ten y Pablo Jaramillo, con los que ya fue bronce en Tokyo 2020, cree que "va a estar muy muy interesante", aunque ve "un 'pasito' por delante" a China y Gran Bretaña. "Luego nos veo con posibilidades de estar luchando para el bronce, contra Francia y contra Australia", admite.

"Va a ser muy apretado, pero confío en el trabajo que han hecho mis compañeros. He estado haciendo toda mi preparación con Pablo Jaramillo, sé que llega muy bien, que está muy convencido y ya tiene experiencia. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y, a nivel personal, tanto por equipo como personal, la clave es llegar tranquilo, hacer lo mejor que sabemos, y ese día fluir y disfrutar de ello", sentencia Alfonso Cabello.