Eduardo Santas: "Luchar incluso por el oro en la crono es un objetivo realista en Paris 2024"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Eduardo Santas es ambicioso de cara a los Juegos Paralímpicos de París donde va "con las máximas aspiraciones" y con el "objetivo realista" de pelear por la medalla de oro en la prueba en la que ha centrados su preparación, la contrarreloj en ruta de la clase

"El objetivo está claro y es subir al podio, en el escalón que sea, cuanto más arriba mejor. Es un objetivo que no se dice por decir sino que es realista. He estado en podio en todas las pruebas olímpicas, en todo el ciclo, y fui campeón del mundo de crono hace dos años, así que es un objetivo realista por el que tengo que luchar", señaló Santas en una entrevista publicada este lunes por la RFEC.

De todos modos, el aragonés, que compite dentro de la clase C3, no olvida que "siempre es complicado" y que el ciclismo está "cada vez más profesionalizado" y "hay mucho más niveles". "Está todo más ajustado, pero tengo opciones reales de subir al podio", reiteró.

Por ello, no ha preparado "mucho" las pruebas de pista. "He apostado por la contrarreloj en ruta. No es incompatible y estoy haciendo algún entrenamiento específico suelto y no descarto hacerlo muy bien en la persecución, donde tengo esperanzas de estar en la Final B y luchar por ese bronce sería como mi máxima aspiración, pero están todas las esperanzas puestas en la prueba de contrarreloj", advirtió.

"Llego con las máximas aspiraciones de luchar incluso por el oro y de estar peleando por la victoria y por las medallas y es por lo que estoy luchando", añadió Santas, para el que disputar unos terceros Juegos Paralímpicos "supone el haber hecho una trayectoria deportiva y poder haber estado muchos años en el más alto nivel, manteniéndote ahí durante 8-12 años, mucho tiempo".

Para el ciclista español, sus primeros Juegos en Río de Janeiro (Brasil) en 2016 fueron "como el sueño de llegar hasta ahí". "Pero el hecho de mantenerte tantos años y de poder estar en tantos Juegos hace que hayas tenido una trayectoria de la que me siento muy orgulloso", remarcó.

"El mejor recuerdo que tengo es la medalla que conseguí en Río, el bronce en velocidad por equipos, junto a Alfonso Cabello y Amador Granados. Hacer medalla, con el velódromo lleno de público, gritando, y con mi familia allí en la grada, es el recuerdo más bonito que tengo", confiesa el aragonés.

El zaragozano admite que su preparación para este evento "ha ido muy bien". "No he tenido grandes imprevistos, no he tenido grandes lesiones. En la última Copa del Mundo me caí y tuve varias fracturas de costilla y demás, pero me he preparado bastante bien y estoy entrenando muy bien con mi nuevo entrenador, Javier Sola, y estoy contento, satisfecho y motivado", subrayó.

"Estoy preparando mejor que nunca la contrarreloj y las pruebas de fondo y la verdad que mentalmente también por supuesto llega uno mucho más maduro, con mucha más experiencia, lo que te da más calma, más perspectiva para poder afrontar mucho mejor la competición, con todas las malas y buenas experiencias que te hacen aprender. Físicamente también llego prácticamente en mi mejor momento y la afronto con muchas ganas y con muy buenas expectativas", expresó Santas.

Sobre este cambio de entrenador, el ciclista puntualiza que ha cambiado "un poco el método de entrenar". "Cada 'maestrillo tiene su librillo' y al final he cambiado un poco el modo de entrenar, pero no es que sea mejor ni peor, simplemente creo que los cambios siempre son buenos, siempre te hacen buscar nuevos estímulos. Y no he hecho grandes cambios porque al final todos los caminos son parecidos, pero sí que he hecho cambios que me han hecho mejorar y que me hacen estar bastante ilusionado", sentenció.