Anabel Medina: "El dobles Sorribes-Bucsa me ilusiona y da esperanzas de medalla"

Sobre la ausencia de Paula Badosa: "Nos ha dado mucha pena, la verdad"



BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional de tenis femenino, Anabel Medina, aseguró que acudir con Sara Sorribes y Cristina Bucsa a los Juegos Olímpicos de París 2024, tanto a nivel individual como haciendo pareja en dobles, le ilusiona y le da, hablando del dobles, esperanzas de lograr una medalla olímpica, mientras que lamentó la ausencia de Paula Badosa, quien optó por no usar uno de los 'rankings protegidos' que tiene para la cita olímpica.

"Serán unos Juegos especiales, por jugar en Roland Garros, donde España siempre ha hecho buenos resultados. Como nación, va a hacer que nos tengan mucho miedo y mucho respeto, porque España siempre lo ha hecho francamente bien. Me ilusiona mucho el dobles, porque ganar un Masters 1000 (Madrid) es estar entre las mejores. Nos hace tener esperanzas de optar a una medalla en dobles", manifestó a los medios tras presentar la lista.

Para Medina, es muy importante el hecho de que Sorribes y Bucsa ganaran el Mutua Madrid Open como pareja de dobles. "Valoro el equipo muy positivamente, sobre todo por lo que decíamos de jugar en tierra y en París, que hace que las posibilidades del tenis español aumenten mucho más", añadió.

"Tanto Sara como Cristina llegan con muchísima ilusión, que es lo más importante, con el nivel, que lo tienen, y luego tienen las dos posibilidades, optamos a dos medallas individual y al dobles. Es pelear por dos posibles medallas, con lo cual ellas van con mucha ilusión, yo también, y a pelear a conseguir lo máximo posible", comentó.

Por otro lado, anunció y explicó la ausencia de Paula Badosa, que seguirá centrada en mejorar su ranking tras su larga ausencia por lesión. "La no presencia de Paula Badosa es porque no entra por su ranking personal, está fuera de las 100 primeras. Debería utilizar su ranking protegido, que sí le permitiría acceder, pero le quedan dos rankings protegidos para el resto del año y se suma que los Juegos no reparten puntos. Para ella era difícil decidir si jugaba o no. Pero, por estar atrás en el ranking y por estar centrada en recuperar su mejor nivel, ha tomado esta decisión que nos da mucha pena, también a ella, pero no podrá ser posible", resumió.

"Paula quería jugar los Juegos de París, pero le informó la ITF que en esta ocasión en los Juegos Olímpicos no hay puntos. Entonces a ella en este tramo ha utilizado seis de sus rankings protegidos, le quedan dos, y lo que me transmitía era que para ella, que está fuera de las cien mejores del mundo, y que le está costando recuperar ese ranking, jugar los Juegos Olímpicos sin tener opciones de coger nada de puntos y que le cuente ese ranking protegido, para ella era una situación muy difícil. Analizándolo con su equipo, decidieron que lo mejor era guardar esos rankings protegidos para otros torneos que le diesen puntos y que le ayudasen a recuperar el ranking", añadió.

Medina reconoció que fue una "decisión muy difícil" para Badosa. "Los Juegos Olímpicos es una cita muy importante, muy especial, y ella siempre ha manifestado que jugar por España le gusta mucho, pero su situación por la lesión que ha tenido es muy compleja. Al final, como sabéis, el tenista juega durante todo el año y se tiene que centrar en un ranking, y el hecho de que en los Juegos Olímpicos no hayan puntos, sí que no ayuda para nada", lamentó.

"Sí, nos ha dado mucha pena, la verdad es que sí. Porque al final, si os acordáis, Paula en Tokio accedió a los cuartos de final, estuvo muy cerca de pelear por las medallas, no pudo ser y en los últimos años hasta que se lesionó estaba teniendo unos números muy buenos, es una jugadora que es buenísima, que tiene opciones de ganar en cada torneo que participa y obviamente en los Juegos Olímpicos", manifestó al respecto.