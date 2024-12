Bach: "Ya no creamos perdedores, la ciudad que quiera los Juegos tiene que apostar a futuro"

El presidente del COI da las claves para que Madrid pueda albergar la cita en 2036 o 2040

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó este miércoles en Madrid que las ciudades, caso de la capital de España, que quieran albergar los Juegos Olímpicos deben "apostar a futuro" debido al nuevo sistema de designación de sedes que, según él, "ya no crea perdedores".

"Estamos en el mejor momento con números de dos dígitos de países que quieren los Juegos. El nuevo sistema ya no te obliga a que presentes una candidatura para el 2036 y luego propongas otra para 2040. Ya no creamos perdedores, la ciudad que quiera los Juegos tiene que apostar a futuro", explicó en un encuentro informal con la prensa en un hotel de Madrid.

Invitado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, a la gala de dicho organismo de este miércoles, Thomas Bach desgranó cómo ha mutado el modo de elección de los Juegos, a los que Madrid aspiró sin éxito para 2012, 2016 y 2020.

"Ahora estamos abiertos a un diálogo con los países que estén interesados en organizar los Juegos en el futuro. De esta manera, si no consigues los Juegos en el 36, por la razón que sea, no has perdido contra nadie, continúas en la carrera. Es una situación en la que todos ganan, ya no creamos perdedores", recalcó.

La base, esgrimió Bach, acompañado en la sala de un céntrico hotel madrileño por el propio Alejandro Blanco y los miembros del COI Marisol Casado, Juan Antonio Samaranch, uno de los siete aspirantes a sucederle en el cargo, y el 'ex' del máximo organismo internacional José Perurena, es que la ciudad aspirante exprese su decisión de organizar los Juegos Olímpicos en el futuro, independeientemente de la edición.

"El resto depende del COE y de los madrileños", apuntó acerca de la voluntad política que tiene que volver a manifestar la capital de España para ver cumplido ese sueño frustrado y aplazado en las votaciones en Singapur, Copenhague y Buenos Aires para 2012, 2016 y 2020, los 'Juegos de la pandemia'.

"MÁS ALLÁ" DE LAS 18 MEDALLAS DE PARÍS

Para Thomas Bach, España y sus aficionados deben mirar "más allá" de las 18 medallas conquistadas en Paris 2024, y destacó su fortaleza en los deportes de equipo. "No veo otro país con tanta intensidad en deportes de equipo. El COE y mi amigo Alejandro contribuyeron al éxito de los Juegos en París", subrayó de una cita que fue seguida por 5.000 millones de personas en la aldea global.

Por otro lado, expresó su deseo por que el boxeo esté presente en el programa de Los Ángeles 2028, aunque no sabe si afrontará él este asunto o su sucesor. "Es el problema más difícil que tengop ahora mismo. No sé si debo ser yo quien afronte este tema o dejárselo a mi sucesor. Todos queremos que esté en Los Ángeles 2028 y estamos orgullosos que un boxeador haya conseguido la primera medalla del equipo de refugiados. Pero necesitan una nueva federación que cumpla con la ética olímpica", reseñó.

Sobre la reincorporación de Rusia al movimiento olímpico, el presidente del COI reiteró que el deporte "trata de unir y de no alejar a nadie". "Quienes no respeten las reglas no son bienvenidos. Si excluimos al Comité Olímpico Ruso y no a otros fue porque ha atentado contra la carta olímpica. ¿Israel? Hay 55 conflictos armados en el mundo, y si echamos a todos habría más de 100 comités olimpicos que no podrían participar en los Juegos", destacó.

Por último, no quiso pronunciarse sobre el perfil de su sucesor en las elecciones del próximo marzo en Grecia. "¿Samaranch? Siete candidatos es una buena cifra. Confío en que los miembros del COI tomen la decisión correcta. No iré más lejos, ni siquiera en este ambiente tan íntimo", comentó en el centro de una sala a media luz, y en la que el propio Samaranch se había ausentado minutos antes acompañado de su laptop.

Al lado del hijo del expresidente del COI estaba Raúl Chapado, recién renovado su cargo de presidente de la RFEA y a quien las cábalas sitúan a medio plazo al frente de World Athletics si Sebastian Coe se convierte en 2025 en el décimo presidente del COI en la elección en marzo en Grecia.