El Comité Paralímpico Internacional espera que Madrid pueda organizar "en un futuro unos Juegos fantásticos"

Publicado 07/09/2018 20:46:50 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, alabó la importancia de España dentro del Movimiento Paralímpico, sobre todo por el impacto que produjo la edición de Barcelona en 1992, y deseó que puedan organizarse en un futuro otros Juegos "fantásticos" en Madrid.

La capital española está acogiendo estos días el Encuentro de Entidades del CPI, donde sus 280 participantes están definiendo las estrategias para el futuro del Movimiento Paralímpico y por este motivo el Comité Paralímpico Español organizó este viernes una recepción a sus miembros donde acudieron SAR la Infanta Doña Elena, presidenta de Honor del CPE, Miguel Carballeda, presidente del CPE, José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, y María José Rienda y María Pilar Díaz, presidenta del CSD y secretaria de Estado de Servicios Sociales, respectivamente.

Parsons recalcó que han tenido "un día muy largo y fructífero". "En el futuro cuando hablemos de los cambios en el Comité Paralímpico y el Movimiento Paralímpico siempre recordaremos estos días en Madrid", afirmó el brasileño, elegido máximo mandatario del CPI el año pasado.

Este indicó que en la capital están tratando "el futuro no sólo de los Juegos sino del Movimiento Paralímpico" y que España siempre ha sido "un país muy importante" para el organismo "por el apoyo de la Familia Real, el Gobierno y las distintas autoridades".

"Barcelona'92 fue una de las más importantes ediciones de nuestros Juegos y donde se vendió la mayor cantidad de entradas con casi dos millones. Sé que en el futuro volveremos para organizar unos Juegos fantásticos en Madrid", sentenció.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, dio la bienvenida a todos los participantes a este encuentro, a los que recordó que España "es un país comprometido con el deporte, se tenga o no discapacidad". "Es una España más social donde personas con discapacidad somos permanentemente un referente y nuestros deportistas paralímpicos son lo más importante", apuntó.

"Os invito a que saquéis las mejores conclusiones y que las pongáis en realidad en un futuro mejor para el deporte con personas con discapacidad y os hacemos el ruego de una apuesta por la inclusión y la participación de las mujeres y los jóvenes, garanticemos nuestro futuro", deseó el dirigente.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, afirmó que el deporte paralímpico "representa lo mejor del deporte", un aspecto que en España "es uno de los elementos más importantes de cohesión y vertebración y representa los valores de esfuerzo y superación".

"Quiero agradecer al CPI que haya elegido España para esta reunión. Desafortunadamente, los recursos públicos en España no son suficientes para todo el trabajo en el deporte paralímpico en particular y la colaboración que prestan los patrocinadores no sólo ayuda a conseguir los objetivos del deporte paralímpico sino que muestran su cara más humana y comprometida. El deporte paralímpico os necesita", aseveró.

Finalmente, la Infanta Elena agradeció la presencia de los miembros del Comité Paralímpico Internacional. "Como presidenta de Honor del CPE doy un constante apoyo al deporte paralímpico al que sigo muy cerca. Les deseo lo mejor en sus progresos hacia Tokyo 2020, que seguro que serán un éxito deportivo, organizativo y social", resaltó.

PERALES CELEBRA LA EVOLUCIÓN VIVIDA EN ESPAÑA

En esta recepción también acudieron deportistas paralímpicos españoles como Teresa Perales, la más laureada con 26 metales y que se mostró "tremendamente feliz" de que este encuentro se esté celebrando en España y así poder mostrar a los miembros del CPI "el apoyo de todas las instituciones, encabezadas por Doña Elena".

"Es fantástico como el Movimiento Paralímpico ha evolucionado en España y sé que en el CPI estáis envueltos en muchos cambios y quería haceros una petición muy especial y muy simple: sé que habrá momentos de fatiga cuando hay que hacer cambios y cuando pase recordad que lo hacéis por los deportistas. Sabemos que todo saldrá adelante de manera brillante porque estamos en muy buenas manos con Andrew (Parsons) y como deportistas vamos a seguir entrenando y esforzándonos por brillar y conseguir todos los objetivos que nos hemos planteado", añadió.

También estuvo otro veterano como el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz, que celebró que desde sus primeros Juegos en Atlanta en 1996 "muchas osas han mejorado" y pidió "paciencia a las nuevas generaciones porque se están dando pasos adelante de forma positiva y de forma continua".

"Cada vez estamos más cerca en marcas y resultados de los olímpicos y para ello es clave la inclusión y la igualdad que se está dando. Debemos seguir siendo ambiciosos para que los niños de hoy en día conozcan lo que es el deporte paralímpico", subrayó el granadino.

Por parte de los patrocinadores, habló Enrique Centeno, responsable de Asuntos Corporativos de Toyota España, se mostró seguro de que tendrán "una relación fructífera y larga" y que "lo más importante" para las empresas es encontrar como "materializar ese patrocinio en cosas tangibles".

"Los deportistas paralímpicos nos enseñan que las barreras no están impuestas por las limitaciones físicas sino por las mentales. Todos los patrocinadores hemos aprendido muchísimas cosas y podemos sentirnos miembros orgullosos de esta Familia", sentenció.