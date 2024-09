Damián Ramos: "Es el día más feliz de mi vida"

PARÍS, 4 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El ciclista español Damián Ramos dejó claro que este miércoles 4 de septiembre era "sin duda, el día más feliz" de su vida después de conseguir la medalla de bronce en la contrarreloj de la clase C4 de los Juegos Paralímpicos de París en la que sus "ganas de soñar" le hicieron mantener siempre sus opciones.

"Hoy es el día más feliz de mi vida, sin duda. He tenido fechas clave en mi vida, el día que nací, por supuesto, el que tuve el accidente de tobillo tan grave que me tuvo dos años en silla de ruedas, el 24 de agosto que viajé a París que se cumplían diez años, y hoy", expresó Ramos tras su contrarreloj.

El gallego quiso "agradecer" este éxito a toda la gente que le ha "apoyado" después de un 2024 "muy complicado porque un ciclo olímpico es salvajemente difícil". "El objetivo está cumplido y no hay nadie más feliz que yo, lo prometo", reiteró.

Su crono la hizo en su "línea". "Como mi entrenador sabe, siempre voy de más a menos, suelo pinchar como un globo y es esa capacidad, esas ganas de soñar, de apretar, lo que me vuelve a mantener en carrera. De hecho, escuchaba por la radio que estaba afuera, pero gracias a mi capacidad de sufrimiento pude otra vez resarcirme y subir y finalmente volver a ser tercero porque sabía que en los parciales iba primero, segundo, tercero, cuarto. Así que por los pelos, pero lo tengo", remarcó.

"Venía con muchísimas ilusiones. Siempre escuchas el sueño olímpico, que vienes a disfrutarlo y me gustó muchísimo. Tenía muchas esperanzas y la gente me decía que igual me decepcionaba, pero el ambiente en la villa es espectacular. Me pienso llevar un recuerdo de todo lo que ponga Paris 2024. Estas han sido las dos semanas más felices de mi vida, sin duda", sentenció.