Enmanuel Reyes: "No quiero que me cuiden, yo quiero que me tiren a los leones y buscar mi cinturón mundial"

Enmanuel Reyes Pla during XIX Gala of Spanish Olympic Committee 2024 at COE headquarter on December 11, 2024, in Madrid, Spain.

Enmanuel Reyes Pla during XIX Gala of Spanish Olympic Committee 2024 at COE headquarter on December 11, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"París 2024 ha sido el sueño cumplido de mi vida", admite el boxeador español de origen cubano en una entrevista con Europa Press

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Enmanuel Reyes Pla, medallista de bronce en -92 kg durante los últimos Juegos Olímpicos de París, quiere que le "tiren a los leones" y así "buscar" su cinturón de campeón del mundo "en un Madison Square Garden o en un lugar grande", ya que "retomar de nuevo el boxeo profesional" es su principal objetivo para el próximo 2025.

"En enero empezamos con el objetivo ya claro, y el objetivo claro en profesional es ir a por ese cinturón si Dios quiere lo más rápido posible. El boxeo profesional es un poco más lento que el amateur porque te cuidas mucho; pero yo no quiero que me cuiden, yo quiero que me tiren a los leones y buscar mi cinturón", declaró Reyes a Europa Press en el marco de la XIX Gala del Comité Olímpico Español (COE).

"Creo que el año que viene va a ser fundamental en este proyecto que quiero hacer, el boxeo profesional. Así que, si Dios quiere, van a ver a Enmanuel en un Madison Square Garden o en un lugar grande", auguró 'El Profeta' durante su entrevista en la madrileña sede del COE.

El púgil nacido en La Habana logró ese bronce en los JJ.OO. de París después de perder por decisión dividida (1-4) en semifinales ante el azerbaiyano Loren Alfonso. "París para mí ha sido lo máximo, ha sido el sueño cumplido de mi vida", confesó Reyes al respecto.

"Vengo luchando desde los 6 años para ir a una Olimpiada, así que ha sido lo máximo poder tener esa medalla de bronce. Podría haber obtenido otra medalla más grande... Pero bueno, estoy contento porque al final una medalla de bronce y al final Dios me dio esa oportunidad, así que París ha sido lo más grande en la historia mía del deporte", reiteró.

De hecho, admitió haber "disfrutado" conquistando su bronce pese a la derrota polémica. "Está atada a la espalda de mi cama, duerme conmigo, se despierta conmigo, come conmigo y hace todo conmigo. La miro ahí y todavía no me creo que haya tenido una medalla olímpica", explicó.

"Todo pasa tan rápido cuando estás compitiendo que no eres consciente de lo que está pasando. Y ahora mismo, que estamos más tranquilos, es que me digo: 'Coño, mira, soy bronce olímpico'. Entonces he logrado algo bueno", reflexionó Reyes antes de indicar su plan cuando acabe el 2024.

"Ahora mismo retomar de nuevo el boxeo profesional, que lo habíamos dejado apartado por las Olimpiadas. Si Dios quiere, volver de nuevo a retomar el boxeo profesional", se fijó el propósito de año nuevo. "Como he dicho, en ese boxeo profesional buscar lo más grande: un cinturón mundial; y traer los resultados para acá, para España", concluyó Reyes.