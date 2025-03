Eva Moral: "Cuando tuve el accidente, la idea de ser madre se me fue de la cabeza"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Eva Moral reconoce que tras el accidente que sufrió y que la dejó en silla de ruedas, "la idea de ser madre" se le fue "de la cabeza" porque no concebía "traer a alguien al mundo" en su situación, al tiempo que también apuesta por darle "visibilidad a la maternidad en el deporte de alto nivel".

La madrileña, bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio en la modalidad de triatletas en silla de ruedas, es la segunda protagonista de la serie de entrevistas que el Consejo Superior de Deportes (CSD) está difundiendo esta semana, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este sábado 8 de marzo.

El Consejo explica que "la maternidad y la conciliación en el deporte de alto nivel son los temas que aborda Eva Moral" en una entrevista en la que comparte su "inspiradora historia", marcada por un accidente mientras practicaba deporte y "su resurgir para convertirse en medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020".

"El día del accidente se produjo un fin de semana como otro cualquiera. Decidí con una compañera del club hacer una marcha cicloturista en la Sierra de Madrid, pero aquel día el destino me tenía reservada esta pequeña aventura. Empezó a llover, me resbalé con la bici, choqué con un quitamiedos, salté por encima y había un barranco de siete metros. Yo pensé que ahí se me había paralizado la vida por completo", recordó Moral.

Lo que encontró, sin embargo, fue el apoyo unánime del mundo del deporte, su resurgir deportivo y la posibilidad de hacer realidad el sueño de ser madre. "Cuando tuve el accidente, esa idea se me fue de la cabeza", confiesa Moral. "Más que nada, por algo tan egoísta como pensar en cómo iba a traer a alguien al mundo estando yo en silla de ruedas. Es una absurdez, pero eso lo vas viendo con el paso de los años", relata sobre su decisión de ser madre, sueño cumplido después de Tokyo 2020.

La maternidad trajo consigo el "miedo" a no volver a encontrar un buen estado de forma o a perder patrocinadores tras haber sido medallista de bronce en Tokio, pero lo cierto es que Eva Moral, una de las deportistas beneficiarias de las ayudas a la maternidad y la conciliación que desde 2014 ofrece el CSD, sigue siendo una de las mejores triatletas del mundo.

"Mamás deportistas hay pocas y, además, se habla poco de la maternidad en el deporte de alto nivel. Por eso creo que hay que darle más visibilidad a este tema y a todo lo que viene después, como la lactancia o el apoyo psicológico que necesitamos las madres deportistas. Espero que mi historia sirva para que las futuras generaciones de deportistas puedan decidir ser madres sin miedo", desea la triatleta, cuarta en Paris 2024.

En este sentido, para favorecer la maternidad y la conciliación, el CSD recuerda que ofrece desde el año 2014 dos líneas de ayuda de las que ya se han beneficiado 351 deportistas, una de ellas es la triatleta madrileña.