La Federación Internacional de Natación ha realizado 2.145 controles antidopaje antes de los Juegos

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Natación (World Aquatics, antes FINA) ha realizado un total de 2.145 controles antidopaje a deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París desde el 1 de enero de 2024, que ha calificado como "el programa de test más completo y riguroso" de su historia.

El presidente de World Aquatics, Husain Al-Musallam, destacó que la prioridad del organismo es que los deportistas compitan "en una competición limpia y justa". "Nuestro riguroso programa de pruebas refleja nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de integridad y estamos agradecidos a la asociación con la ITA para llevarlo a cabo", indicó.

El programa fue diseñado e implementado por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) y ha abarcado pruebas tanto dentro como fuera de competición. Incluyendo los controles realizados por otras organizaciones antidopaje, los deportistas olímpicos de las pruebas de natación han sido sometidos a una media de 3,4 controles, con un total de 4.774. Se trata del mayor número de pruebas jamás realizadas por World Aquatics antes de unos Juegos Olímpicos.

LOS NADADORES CHINOS, LOS MÁS CONTROLADOS

Los nadadores de China fueron los más evaluados durante este período. Desde el 1 de enero de 2024, los 31 nadadores chinos que competirán en París han sido evaluados cada uno al menos 10 veces por World Aquatics, con un promedio de 13 pruebas por nadador. Todos los nadadores chinos han sido examinados fuera de competición al menos ocho veces por World Aquatics, independientemente de cualquier otra organización antidopaje y utilizando un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) con sede en Europa.

Incluyendo las pruebas realizadas por otras organizaciones antidopaje, los nadadores chinos han sido sometidos a pruebas una media de 21 veces desde el 1 de enero de 2024. Los nadadores australianos han sido sometidos a pruebas una media de cuatro veces en el mismo período, y los nadadores estadounidenses, a seis.

En abril, la cadena alemana ARD, The New York Times y el Daily Telegraph australiano informaban de que 23 nadadores habían dado positivo por el medicamento prohibido para el corazón trimetazidina (TMZ) en una competición nacional en Shijiazhuang a principios de 2021. La Agencia Antidopaje China (CHINADA) informó de los casos a World Aquatics y a la AMA, pero no se impusieron sanciones porque se consideró que los positivos se debían a contaminación alimentaria.

China dijo que sus investigadores encontraron restos de TMZ en varias zonas de la cocina donde se habían preparado las comidas para los nadadores. El equipo chino, formado por 30 personas, entre ellas 13 de las 23 que dieron positivo según los informes, ganó seis medallas en Tokio, tres de ellas de oro.