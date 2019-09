Federer no ha decidido aún si disputará los Juegos de Tokyo

Publicado 02/09/2019 10:45:29 CET

Roger Federer celebra un triunfo en el US Open.

Roger Federer celebra un triunfo en el US Open. Yorick Jansens/BELGA/dpa

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 2 Sep. (Reuters/EP) -

El tenista suizo Roger Federer aún no ha decidido si disputará los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, ya que su estado físico y su familia influirán en su decisión, según afirmó en Nueva York en el marco del Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada.

El torneo olímpico de tenis de Tokyo 2020 comenzará dos semanas después de Wimbledon y Federer dijo que aún es demasiado pronto para decidir si intentará luchar por una medalla de oro en el cuadro individual, único logro que el 20 veces ganador de un 'grande' aún no ha conseguido.

"No sé si voy a jugar allí, todavía falta un año. No hace falta decir que los Juegos siempre han sido memorables para mi, por llevar la bandera de mi país, conocer a mi esposa en 2000, ganar el oro y la plata. Siempre será una posibilidad jugar en Tokio, pero no sé si realmente voy a hacerlo. Todo depende de la familia, la programación, el cuerpo, el futuro", dijo Federer después de vencer a David Goffin para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El suizo, de 38 años y que ha disputado cuatro Juegos desde Sydney 2000, ganó el oro en dobles en Pekín en 2008 y la plata en individuales en Londres en 2012.