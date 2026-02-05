Los futuros campeones en Milán-Cortina se entrenarán en cerca de 1 000 equipos de Technogym

Los futuros campeones en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina se entrenarán en cerca de 1 000 equipos de Technogym. - TECHNOGYM

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los futuros campeones que disputarán, del 6 al 22 de febrero, los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina se entrenarán en 22 centros destinados a la preparación de los 3 500 deportistas de más de 90 países que ha instalado Technogym, en su décima experiencia como Proveedor Exclusivo y Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Fundada en Italia hace más de 40 años en un modesto garaje y convertida en un líder global en deporte, fitness y bienestar, Technogym se ha consolidado como el socio de referencia para la preparación atlética de los mayores campeones y de los eventos deportivos más importantes, incluidos los Juegos Olímpicos.

Milán-Cortina 2026 será la décima participación de Technogym como Proveedor Exclusivo y Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, lo que pretende reafirmar su compromiso de larga duración con los valores del deporte, el bienestar y la responsabilidad social.

En Milán-Cortina 2026, Technogym instalará 22 centros de entrenamiento para los atletas, que dispondrán de alrededor de 1 000 equipos para más de 3 500 atletas de más de 90 países, que competirán en 16 disciplinas olímpicas y 6 paralímpicas.

Los principales centros de entrenamiento, equipados para satisfacer las necesidades de todas las disciplinas deportivas, estarán ubicados en las 6 Villas Olímpicas y Paralímpicas de Milán, Cortina, Predazzo, Livigno, Bormio y Anterselva, mientras que otros 15 centros específicos por disciplina se situarán en las sedes de competición.

Además, Technogym proporcionará todos los servicios relacionados, como configuración, instalación y asistencia.

Los atletas tendrán acceso a las soluciones más avanzadas de Technogym, incluida la línea 'Biostrength', basada en inteligencia artificial para un entrenamiento de fuerza optimizado, y la 'Skill Line', desarrollada junto a atletas de élite para mejorar el rendimiento, la potencia y la resistencia. Technogym Checkup permitirá evaluar parámetros clave de salud y rendimiento.