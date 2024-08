La infanta Elena acompaña al Equipo Paralímpico Español en su despedida antes de viajar a París 2024

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Doña Elena acompañó este viernes al Equipo Paralímpico Español en su despedida antes de viajar a los Juegos de París 2024, en un acto con figuras destacadas como la nadadora Teresa Perales, la paratriatleta Susana Rodríguez, la atleta Adiaratou Iglesias y el baloncestista en silla de ruedas Asier García, entre otros, junto a representantes de patrocinios del Comité Paralímpico Español (CPE).

El presidente del CPE, Miguel Carballeda, encabezó este evento en compañía del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y de la citada Elena de Borbón. Todos ellos, así como las entidades gubernamentales y los patrocinios privados, en cierto modo integran "la familia paralímpica", según dijo Carballeda.

Iglesias, doble medallista en 100 y 400 metros en Tokio 2020, afronta esta cita en París con la intención de "revalidar" sus títulos. "Me encuentro bien y tengo esperanza de ir a lucharlo y pelear por obtener esa medalla deseada. Hay que estar ahí, ir pasando rondas, y luego ya se verá", apuntó la velocista durante un evento celebrado en la sede del propio CSD.

No en vano, la atleta lamentó la falta de público hace tres años en Tokio, a causa de la pandemia de COVID-19, lo cual hizo que "fueran unos Juegos especiales". Para ella, estos JJ.PP. de París serán como sus "primeros", porque tendrá a sus familiares cerca y apoyándola.

La nacida en Bamako (Mali) celebró que, gracias a los recursos de patrocinadores, los deportistas solo se tengan que "centrar en entrenar y competir en condiciones" para dar su "mejor versión". "Nos sentimos con mucha suerte, y es muy importante tenerles", agregó, al tiempo que prometió que ella y los demás siempre darán su "100%" en París.

Perales, 27 veces medallista paralímpica, mostró "alegría" por poder "compartir momentos con esta marea y estos compañeros de equipo y de selección", que "enganchan hasta la médula". La nadadora aragonesa expresó su "orgullo" por no haberse "rendido nunca" y afirmó que tiene "la tranquilidad" de haber hecho "todo" lo que ha podido.

"Este verano los entrenamientos han tenido muy buenos resultados y me hacen pensar que en los Juegos puedo llevarme alguna alegría", advirtió la deportista más laureada de la historia de España, que también agradeció el apoyo de patrocinios para seguir compitiendo en los que serán sus séptimos JJ.PP., tras debutar en Sídney 2000.

La nadadora tildó como "inevitable" que los paralímpicos a veces se sientan solos en la piscina o en la pista, pero que los patrocinadores les dan "el apoyo para tener los medios necesarios para poder competir e intentar cumplir" nuestros "sueños".

Perales rememoró que su primera beca fue de 25.000 pesetas y que estaba "supercontenta" después de llegar de un Campeonato del Mundo y con una presea colgada del cuello. Y celebró que por primera vez los medallistas paralímpicos reciban la misma bonificación económica que los olímpicos.

PERALES: "ME SIENTO SUPERFELIZ Y ORGULLOSA DE PODER DECIR POR FIN QUE YA SOMOS IGUALES"

"Siempre hemos considerado que era justo, porque dedicamos mucho tiempo, somos muy profesionales, tenemos un entorno muy profesional y estamos compitiendo contra países que llevan siendo profesionales mucho tiempo. Me siento súper feliz y súper orgullosa de poder decir por fin que ya somos iguales", declaró la deportista.

Susana Rodríguez elogió el papel de los medios de comunicación para que el deporte de personas con discapacidad siga creciendo. "Aunque nosotros ponemos el esfuerzo y el trabajo, sois los que tenéis el poder de que esto crezca, porque lo que no se muestra no se conoce", explicó la paratriatleta. Para la gallega ha sido "brutal" el aumento de la cobertura informativa en las últimas ediciones de JJ.PP., pero lamentó que de niña no viera ejemplos de referentes en el deporte paralímpico.

RODRÍGUEZ: "EL OBJETIVO ES SER MEJOR TRIATLETA QUE HACE TRES AÑOS"

La campeona olímpica en Tokio 2020 es consciente de las expectativas y la presión por repetir el título conquistado en la última cita paralímpica, pero también lo ve como "un honor y una satisfacción por saber que te has convertido en el estándar a batir". "El objetivo tiene que ser llegar a la carrera siendo mejor triatleta que hace tres años, ponérselo difícil a las nuevas generaciones. Todos partimos de cero y hay que ir con máximo respeto a las rivales", aseveró.

Rodríguez no ocultó sus dudas sobre nadar en el río Sena, en el que se desarrolló la prueba olímpica con muchas críticas y provocó problemas de salud a algunos competidores. Para ella, "la organización ha intentado mostrar lo mejor de París en el triatlón", pero tiene claro que "debe primar la seguridad del deportista", y que "pueda ejecutar lo que ha estado entrenando todos los días".

Luego señaló dos problemas que puede tener la prueba en el Sena: la contaminación y la corriente. Sobre esta última, matizó que la organización está preparando un plan B por si no se puede ejecutar la idea original, porque afirmó que habría riesgo de que algún triatleta amputado de miembros superiores no pudieran salir del agua.

El capitán de la selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas, Asier García, también se congratuló por el aumento de apoyo por parte de los medios de comunicación. "La evolución en el apoyo de los patrocinadores al movimiento paralímpico se debe a ese cambio en los medios y a la visibilidad que se nos da hoy en día", recalcó.

Con respecto a las expectativas, García destacó que "la presión no viene dada por los medios", sino que es algo autoimpuesto. "Tengo la suerte de pertenecer a un grupo muy ambicioso que siempre quiere el máximo y eso nos lo imponemos nosotros", remarcó, al tiempo que apuntó que estos JJ.PP. serán "los más complicados" debido al cambio de formato, de 12 a ocho combinados participantes.

"Las ocho selecciones vamos con el mismo objetivo, casi cualquier selección puede optar a las medallas, pero sabemos que si hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquiera", resaltó García durante una mesa redonda con periodistas y representantes de patrocinios.

Precisamente por parte de los patrocinadores habló Ana Chinarro, directora general de DingoNatura, empresa de alimentación para animales. Afirmó sentirse una "privilegiada" por formar parte de esta familia para los JJ.PP., lo que también es "una responsabilidad".

Para DingoNatura serán sus primeros Juegos como patrocinador de la delegación española, pero deseó que puedan continuar "muchos años más", porque ella lo disfruta "más" a "cada día que pasa". La dirigente remarcó "los valores que representan" los deportistas con discapacidad, y que en su "concepto de empresa tienen que estar presentes".

El director general de la aseguradora Fundación AXA, Josep Alfonso, comentó que el acuerdo para formar parte del Plan ADOP es "a largo plazo" y que no se considera patrocinador sino "socio". "Es la hora de la verdad para nuestros deportistas para intentar sacar los resultados, pero para nosotros lo es también porque es la oportunidad que tenemos de convivir con vosotros", expresó al respecto.

La equiparación del premio económico por medalla entre olímpicos y paralímpicos "es un avance importante en integración", a juicio de Alfonso, y un "reconocimiento a un apoyo y un trabajo de puro convencimiento". Pero advirtió de que todavía quedan retos como el de la construcción de la sede del CPE, para la que anunció que seguirán apoyando junto con las otras instituciones y empresas del Plan ADOP.

Por último, la infanta Elena cerró el acto sintiéndose "una privilegiada" y manifestando su ánimo "a todos los deportistas". "Dentro de las ilusiones, ganancias y esfuerzos habrá decepciones, pero os animo a todos a que luchéis por lo que queréis. Eso es lo más importante", sentenció.