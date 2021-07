Jofre Cullell: "Voy a Tokio sin mucha presión, a disfrutarlo y a darlo todo"

El joven 'biker' español debuta en unos Juegos y lo hará con ilusión y "preparado al máximo"

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista de montaña español Jofre Cullell ha asegurado que acude a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 "sin mucha presión" y dispuesto a "disfrutar" de su estreno en una cita olímpica y a "darlo todo" tras una completa preparación para la prueba de cross-country olímpico (XCO).

"Voy sin mucha presión, no me he fijado ningún objetivo, aunque he preparado al máximo la cita. Vamos a salir a disfrutar, a darlo todo, siempre hay nervios, pero espero que vaya bien y al ser una carrera de un día puede pasar cualquier cosa. Así que esperemos sobre todo que no tenga ningún percance y que pueda darlo todo", expresó.

En declaraciones facilitadas por la RFEC, aseguró que tuvo que adaptar su rutina para preparar, con "algunas cosas difíciles", su presencia en los Juegos. "Hemos logrado superarlo todo. Estoy contento con las sensaciones que he tenido en las últimas carreras y ahora con muchas ganas a afrontar todo lo que venga en Tokio", manifestó.

"Cuando la RFEC finalmente confirmó que iba a los Juegos tuvimos que cambiar toda la preparación con mi entrenador y equipo para convertir en el objetivo principal la cita olímpica. No me lo esperaba porque había otros corredores muy igualados conmigo", comentó.

Un momento, el de saber que iba a ser olímpico a sus 22 años, que no olvidará. "Me enteré que lo habían anunciado y fue un día que no voy a olvidar. Todo el mundo a mi alrededor estaba muy contento y al final es el resultado de mucho trabajo. No me lo esperaba, pero tengo mucha ilusión y estoy más motivado que nunca", aseguró.

"El circuito se adapta bastante bien a mí, me gustan las subidas que tiene y el hecho de que sea bastante técnico. También tengo bastante claro que voy a salir desde la parte de atrás, así que tocará remontar o hacer una buena salida. De hecho, la recta es muy larga, así que con mi entrenador hemos estado trabajando los sprints explosivos para tratar de conseguir llegar a la primera curva en mitad del pelotón o en la parte delantera", comentó sobre el trazado.

Además, cree que, dentro de lo malo, le vino bien que el coronavirus aplazar un año la cita olímpica. "Me ha favorecido mucho para poder tener más opciones de estar en Tokio. Con mi equipo nuevo, Primaflor, y mi entrenador lo apostamos todo para intentar estar en los Juegos y pasamos a correr con los élite en Copa del Mundo", apuntó.

"La verdad que en las dos o tres primeras Copa del Mundo estuve muy igualado con el resto de españoles, así que cuando confirmaron que iría yo me he sentido con más energía y más motivado que nunca. Voy a tratar de aprovechar la oportunidad y esperar que el día 26 todo salga bien", auguró el catalán de Santa Coloma de Farners.