Marta Segú: "Muchas compañeras me han dicho que en los Juegos Olímpicos intente disfrutar al 100% todo"

Marta Segú smiles during the Media Day of the Spanish Women's National Hockey Team ahead of the Olympic Games at CAR Madrid on July 9, 2024 in Madrid, Spain.

"Estamos muy contentas y felices con el proceso, con este 'staff' y con el equipo que tenemos", comenta la delantera de la selección española en una entrevista con Europa Press

La delantera internacional española Marta Segú tiene claro, por el consejo de "muchas compañeras", que intentará "disfrutar al 100% todo" lo que ocurra durante el torneo olímpico de hockey hierba en París (Francia) "porque debutar en los Juegos es una vez en la vida y es precioso", en alusión a esa cita del 26 de julio al 11 de agosto.

"No me he querido ni hacer ningún 'spoiler' de nada, quiero ir un poco a ciegas a ver qué me encuentro porque quiero vivirlo todo, tener los sentimientos a flor de piel, emocionarme si me tengo que emocionar, etc. Pero me estoy dejando llevar un poco, quiero ver cómo me sorprendo", ha comentado Segú en una entrevista con Europa Press.

"Muchas compañeras me han dicho que intente disfrutar al 100% todo, todo. Obviamente también de la competición, pero todos los sentimientos agarrarme a ellos porque debutar en los JJ.OO. es una vez en la vida y es precioso. O sea, que eso es lo que voy a intentar hacer", ha dicho la jugadora del RC Polo de Barcelona.

Ella y el resto de las 'RedSticks' participaron recientemente, en Madrid, en un evento de puertas abiertas con medios de comunicación. "Sabemos que es un día especial. Y también nos gusta porque da mucha visibilidad a nuestro deporte, que creo que es importante. Y en una cita como son los JJ.OO., todavía más", ha opinado al respecto.

En este sentido, Segú ha recibido bien esta jornada con la prensa. "De alguna manera nos acerca a lo que es el periodismo, y que nos den un poco de atención, que también siempre está bien para un deporte minoritario como el nuestro. Así que, nosotras contentas y agradecidas de que podáis venir y tener este acercamiento", ha apuntado.

Por ello lo ha descrito como "una oportunidad para nosotras de que nos veáis más, de que quizás se enganche la gente". "Sabemos que es muy complicado porque el hockey solo se ve por la gente que le interesa, amigos de amigos y demás, o en citas especiales como los JJ.OO. Al menos yo en casa se ha mamado todo tipo de deportes cuando había JJ.OO. y supongo que otros deportes minoritarios deben tener la misma situación que tenemos nosotras un poco", ha argumentado Segú.

"Nos encantaría que hubiese más repercusión durante todos los años", ha aseverado. "Si puedo hacer un llamamiento a que una vez al año se venga a hacer un 'media day' para cualquier torneo que tengamos, pues sería fantástico para nosotras. Pero yo puedo entender que no siempre se tenga esta exposición a algo tan bestia como son los JJ.OO.", ha matizado.

Además, ha valorado positivamente el Preolímpico que se organizó en Valencia. "Hacerlo en tu país es importante porque, siendo un año especial, a cualquier persona de España yo creo que le gustaría ir a ver cualquier tipo de clasificatorio para los JJ.OO. Nosotras tuvimos la suerte de tener no solo aficionados de hockey, sino también aficionados del deporte en general que estuvieron allí animándonos como los que más y nos empujaron a conseguir la plaza", ha recordado.

Para conseguir un billete hacia París 2024, la exigencia fue máxima. "En Europa tenemos la mala y buena suerte de que somos la competencia más fuerte a nivel mundial en selecciones, entonces es verdad que se tienen que repartir las plazas como se puede. El campeón de Europa va directo, que es Holanda, y los demás tenemos que ganarnos la plaza como podamos en el Preolímpico", ha asegurado al respecto.

"Es lo que hay, lo asumimos y nos responsabilizamos de ello, lo conseguimos y felices. En el anterior Preolímpico fue de otra manera, a dos partidos contra el mismo rival. Ahí quizás pienso que sí que gana el mejor; y en cambio, en una liguilla con clasificación, por así decirlo, puedes llegar a pinchar algún día y pasarlo mal", ha añadido.

"ESTAMOS MUY CONTENTAS Y FELICES CON EL PROCESO, CON ESTE 'STAFF' Y CON EL EQUIPO QUE TENEMOS"

"Pero nosotras lo tuvimos claro desde el primer momento, nos lo transmitieron así también el 'staff' técnico y creo que nos pusimos el mono de trabajo y supimos responder de la mejor manera. Estamos muy contentas y felices con el proceso, con este 'staff' y con el equipo que tenemos", ha elogiado al grupo que encabeza Carlos García Cuenca.

De cara a París 2024, Segú todavía no ha pensado en su desempeño individual. "De momento no he hecho ninguna apuesta, ya llegará el momento de pensarlo quizás", ha recalcado. "Pero a nivel grupal, yo creo que todas tenemos muy claro el hacer una muy buena fase de grupos, por supuesto entrando en fase de eliminatoria a cuartos y estando lo más arriba posible del grupo, evitando la cuarta plaza para cruzarte contra el mejor del otro grupo", ha subrayado sobre los Juegos.

"Eso claramente lo tenemos todas y es el objetivo principal. Y en cuartos, competir de la mejor manera, llegar de la mejor manera para hacer el mejor partido posible. Si conseguimos eso y salen las cosas bien, nos plantamos en unas 'semis' con muchísimas ganas de soñar y en eso no nos ganará nadie, o sea que creo que el objetivo está muy claro. Fase de grupos excelente y en los cuartos el mejor papel que podamos tener nosotras como equipo", ha insistido la delantera del Polo.

Pero lo primero será la ceremonia inaugural. "Estamos muy contentas porque nos han comunicado que podrán desfilar todas las jugadoras, inclusive las tres que tenemos reservas, y eso también nos pone muy contentas porque creo que es un premio a todo el equipo. Al final estamos entrenando las 19, hemos entrenado hasta 22 y ahora en esta última fase estamos 19 entrenando y sería una pena que solo pudiéramos desfilar 16. Y en este caso el 'staff' ha cedido las plazas para que estas jugadoras puedan desfilar y creo que es una recompensa muy bonita, les hará estar cerca de este sueño que vivimos todas y estamos muy contentas de que puedan vivirlo con nosotras", ha resaltado.

En la capital francesa, varias se quitarán la espina de vivir una cita olímpica con público. "He sufrido mucho para conseguir algo así y me he quedado fuera dos veces. Entonces muchas me decían: 'Bueno, igual la anterior en Tokio no era tu momento porque, mira, ahora sí que lo podrás disfrutar' Como que quizás tenía que ser así", ha agregado.

"Obviamente, son unos Juegos Olímpicos y quieres estar y vas a disfrutarlo a tope, pero es verdad que que te falte la familia y que no haya nadie en la grada se hace muy extraño y quizás como que no es el sentimiento olímpico final. Falta algo porque lo quieres compartir con toda esa gente que te decía yo, que todo este aficionado del deporte que te viene a animar, que quiere estar contigo y que desea que te vaya bien, pues faltó", ha aludido a los JJ.OO. que en 2021 se celebraron en Tokio (Japón) sin público debido a la pandemia de COVID-19.

"Ahora yo creo que todas estamos con muchísimas ganas. Las que ya debutaron, las que ya tienen uno o dos Juegos y van a hacer el tercero, creo que están igual de emocionadas. Porque al haber ido a esos que no hubo nadie, en éstos podrán volver a reencontrarse con ese 'feeling' de unos JJ.OO. con todo el ambiente que tiene", ha concluido Segú.