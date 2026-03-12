Martín-Granizo: "Me moría de ganas por tener por lo menos el diploma, he demostrado mi nivel"

Maria Martín-Granizo durante su manga del gigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - MIKAEL HELSING/COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española María Martín-Granizo lamentó haberse "enganchado en las huellas" de otras participantes y salirse de la pista cuando lo estaba "dando todo y yendo muy rápido" este jueves de cara a conseguir un diploma en el gigante de los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) por el que se moría "de ganas", mientras que Iraide Rodríguez y la pareja Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez se mostraron contentas de haber debutado en el evento.

"Bueno, pues me quedo con la primera bajada, que ha sido muy buena. En segunda lo estaba dando todo y estaba yendo muy rápido, sí que es verdad que la pista estaba más complicada, más bacheada y ha transformado mucho la nieve. Me he enganchado en las huellas de las otras chicas, se me ha ido el cuerpo, he ido tarde y ya me he caído", lamentó Martín-Granizo a los medios en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La leonesa quiso quedarse con su primera bajada "para ser un poco más optimista", sobre todo de cara al eslalon del sábado, que es su "disciplina favorita". "Tenía mucha ilusión, me moría de ganas por tener el diploma por lo menos. También me hacía mucha ilusión estar tan cerca de la chica holandesa (Claire Petit), que siempre estoy ahí con ella, aunque en gigante no tanto, y que la han descalificado también", remarcó.

Martín-Granizo reconoció que estaba esquiando bien, pero que iba "un poco descontrolada" en el tramo final, pero que, con todo, estaba "muy contenta" de haber debutado en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. "Cuando estaba en el portillón de salida, me he dicho 'voy a bajar y a disfrutar, que son mis primeros Juegos'. Obviamente, también quería competir, y creo que lo he hecho y que se ha demostrado mi nivel. Todavía soy joven y me queda tiempo por mejorar", relató.

Por su parte, Iraide Rodríguez, la más joven del equipo con 17 años y que también debutó en el evento en la categoría de deportistas que compiten sentadas, se mostró "muy contenta" con su undécimo puesto. "Es verdad que hay errores y cosas a mejorar, pero estoy contenta", admitió.

"La nieve sí que estaba peor en la segunda bajada que en la primera, de hecho han tenido que salar, pero al final hay que adaptarse un poco al terreno", remarcó la madrileña, que bromeó sobre sus sensaciones al despertarse de cara a su debut paralímpico. "Lo primero que he pensado es que era muy pronto porque ha sonado a las cinco de la mañana, que no son horas de que suene un despertador", indicó.

Después, estuvo "bastante tranquila" hasta que ya se puso "un poco más nerviosa en el desayuno". "Anoche me dormí rapidísimo, no tuve problema porque estaba cansadísima de todo el día", expresó Rodríguez, feliz de cumplir "un sueño". "Me ha hecho mucha ilusión cruzar la línea de meta y ver a toda mi familia en la grada. Me he quitado gran parte del peso en la primera manga, que estaba nerviosísima y nada, ahora a darlo todo para el eslalon donde voy con muchas ganas", sentenció.

Finalmente, Alejandra Requesens y su guía Victoria Ibáñez también estaban satisfechas con su debut en unos Juegos Paralímpicos, con una decimotercera plaza en la categoría para deportistas con discapacidad visual. "Estoy muy contenta y muy orgullosa de haber llegado hasta aquí, que es un sueño cumplido. Es verdad que la pista era muy larga y tenía muchos puntos complicados, sobre todo la primera manga. Lo he hecho lo mejor que he podido dadas las circunstancias", remarcó Requesens.

"Yo estoy muy contenta con haber conseguido este gran logro que nunca nos lo hubiéramos imaginado. Hay muchos nervios al final, impresiona mucho el portillón y el vértigo de los Juegos, de que te está todo el mundo viendo y que es la primera vez. Se ha dado lo que se ha podido", apuntó por su parte Ibáñez.

Ahora, Requesens está "con muchas ganas" para el eslalon. "Ahora ya nos hemos quitado lo de ser la primera vez que te tiras y el eslalon siempre ha sido mi disciplina favorita. Igual que hoy la competición es muy dura, la gente es buenísima, pero me siento con mucha más confianza", manifestó.