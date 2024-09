Miguel Carballeda: "Claro que importan las medallas, pero sobre todo es importante lo que se supera en la vida"

PARÍS, 1 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, no oculta que su "partido" en los Juegos Paralímpicos de París no es tanto personalmente a nivel deportivo y celebra que la presencia de autoridades, "más que nunca", entre ellas la Casa Real, con SM la Reina Letizia, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestran que hay interés en su movimiento, y también tiene claro que aunque "importan las medallas", para él "sobre todo es importante lo que se supera en la vida" y "la forma de ir" por esta.

"Nuestro papel es el tema deportivo, pero sobre todo, y más que nunca, en esta edición, que la gente que viene en representación de diferentes administraciones y empresas, estén a gusto y vuelvan contentos. Y tenemos más que nunca, tenemos Casa Real, con la Reina Doña Letizia, tenemos al presidente del Gobierno, varios ministros y presidentes y vicepresidentes de gobiernos autonómicos", indicó Carballeda a Europa Press.

Por ello, no esconde que su "partido es el otro tipo de terreno de juego". "Pero afortunadamente eso quiere decir que nos siguen, que les interesamos, preocupamos y que quieren estar con los deportistas con discapacidad y eso también es muy bueno", subrayó.

En este sentido, el dirigente celebra el apoyo de los patrocinadores. "Los deportistas paralímpicos españoles son muy buenos, pero somos todos muy afortunados de que tengamos como compañeros de viaje a multitud de empresas, prácticamente una treintena de empresas convencidas, responsables y que ayudan socialmente a la discapacidad y al mundo del deporte, si no, no lo podríamos hacer", admitió.

Carballeda cree que las empresas "han entendido perfectamente" de qué se trata su colaboración. "Se vienen con nosotros para disfrutarlo, a veces para llorar la pérdida en el último momento de una medalla, y para volver a reengancharse para los Juegos de Los Ángeles y volver a empezar, para 'Ganar dos veces' como dice nuestra canción oficial. Qué importante es tener compañeros de viaje fieles y comprometidos que dan una imagen de nuestro país fenomenal", añadió.

El presidente del CPE considera que ahora se conoce "más y mejor" a los deportistas con discapacidad. "Y se nos reconoce", apuntó, valorando como "una columna vertebral importantísima" a los medios de comunicación por dar "ese seguimiento que es justo también".

"Ahora tocan los paralímpicos, no son ni mejores ni peores, son personas por encima de todo que no lo tienen fácil porque tienen una discapacidad y entrenar a lo largo del año con ella es duro y creo que tiene que tener el reconocimiento necesario. Los medios son imprescindibles porque pueden abrir la ventana a la sociedad para que los conozcan y valoren", remarcó.

Y por ello, su "mayor quebradero de cabeza" ha sido lograr que RTVE dé en abierto el evento. "Es la tercera vez que lo vivo y duele mucho, creo que la clave está en plantearse que hay que comprar a la vez los derechos de olímpicos y paralímpicos. Hay que procurar que no tengamos que sufrir con esto para que nuestros deportistas estén tranquilos y , entrenen en la última etapa ya antes de los Juegos, que es lo que les toca", explicó Carballeda.

"No me comparo con los olímpicos, los costes de los derechos de televisión para los olímpicos están en torno a 55 millones de euros, y los paralímpicos han estado en poco más o en torno al medio millón. Creo que no se puede dejar al pequeño aparte y hacerle sufrir de esta manera, no es justo", lamentó, que deja claro que es "vital" tener estos derechos televisivos. "Es lo justo para un país que atienda a sus ciudadanos socialmente en igualdad de condiciones", destacó.

Más contento está con la equiparación de premios económicos con los olímpicos. "Hay algunos países, 'poquitos', que tienen ya ese reconocimiento. Y nosotros llevábamos mucho tiempo, muchos Juegos, pidiéndole a diferentes administraciones que por favor nos igualaran y ha llegado ese momento, así que gracias de corazón", manifestó.

"A la vuelta de París, unos y otros percibirán el mismo reconocimiento económico. Un deportista depende de esto, su carrera es corta, pero tienen que vivir de algo y aparte de las becas olímpicas y paralímpicas, esa ayuda les motiva para plantear con fuerza el compromiso para 2028 para aquellos que sigan", recordó.

Carballeda tampoco oculta que han tenido "una bajada" en el número de medallas que "obedece a la renovación del Equipo Paralímpico". "Es un equipo mayor, es algo que ocurre en todo el mundo, las personas con discapacidad llegan más tarde al deporte y lo dejan también con una edad avanzada", detalló.

"LAS MEDALLAS NO ES LO QUE MÁS ME PREOCUPAN"

Sin embargo, no le obsesiona el medallero. "No es lo que más me preocupa. Estamos para eso, para conseguir el mayor número de medallas y mejorar nuestro reto permanentemente cada cuatro años y conseguir nuestras metas y ver a nuestros deportistas que consiguen sus sueños", aseveró.

"Todo eso es importante, pero para mí el Movimiento Paralímpico es parte del de las personas con discapacidad y creo que es una forma de ir por la vida que me preocupa mucho, así se lo digo a nuestros deportistas, que entiendan que son los paralímpicos españoles, que no es cualquier cosa y que representan prácticamente a 4,5 millones de personas con discapacidad de todo un país que nos quiere", agregó.

Para el presidente también de la ONCE, "se ha demostrado" que la sociedad "sigue y entiende" los Juegos Paralímpicos. "Y eso es muy importante para el conjunto del país, creo que nos hace un poquito mejores. Damos ejemplo de superación, de trabajo en equipo de deportividad, de superar momentos muy difíciles en la vida y claro que son importantes las medallas, lo que se consigue, pero sobre todo es importante lo que se supera en la vida", sentenció.

"Creo que el deporte puede ayudar mucho a una sociedad y muchísimo más aún a personas con discapacidad, a las que les ayuda a recuperar una situación física para plantear el resto de su vida", agregó el mandatario, que también se refirió a los que fueron abanderados en la inauguración, Marta Arce y Álvaro Valera, de los que, aparte de los éxitos deportivos, valoraron "su forma de ir por la vida", y en el caso de la judoca el hecho de "ser madre con varios hijos, de salir adelante, superarse".

Carballeda lamentó que los Juegos Paralímpicos se estén celebrando en un momento donde hay "conflictos muy cercanos y muy duros", que han roto "la paz que hubo durante muchos años", y también pidió "atención" para lo que está sucediendo en Paris 2024 con el río Sena y la necesidad de cuidar las aguas.

"Vamos a tener un recuerdo de París muy importante porque volvemos a la normalidad después de la pandemia y de Tokio que fue muy apagado, muy triste, si se hubieran hecho en Móstoles pues más o menos hubieran sido lo mismo. Siempre nos volverá a quedar París", sentenció a modo cinematográfico el presidente del CPE, al que no le ha importado que este ciclo haya sido más corto porque lo que deseaban era "volver a la normalidad".