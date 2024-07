Miguel Méndez: "Veremos el grado de competitividad que tenemos"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, confeso que el duelo contra Australia de este lunes en Segovia marcará dónde está el "grado de competitividad" de España a menos de una semana para el debut en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, como parte de la última parada en Segovia.

"Estamos cumpliendo plazos y utilizando estos dos partidos para acabar esa puesta a punto de ritmo de partido y de nivel competitivo ante dos selecciones muy buenas, ya con Canadá al completo, con Kia Nurse y con Carleton. Nosotros intentamos meter a marchas forzadas a Megan también en nuestra dinámica y que siempre trastoca un poco porque vuelven a cambiar roles", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El técnico gallego se refirió a ese nuevo encajar piezas y destacó al rival australiano, siendo Canadá el último plato para el miércoles. "Entrar una jugadora que no estuvo en este último mes, llevamos ya mucho tiempo concentrados y ella en tres días vamos a cambiar la vida de todas. Australia, si no le va a competir el oro a Estados Unidos creo, está muy cerca, muy cerca en lo físico, con muy buenas jugadoras. Un rival que yo creo está por encima de nosotros y me gustará y nos gustará jugar ese partido para ver el grado de competitividad que tenemos", afirmó.

Méndez fue preguntado por la variedad que aporta Megan Gustafson, la última en incorporarse a la concentración. "Son muchas cosas, muchos detalles muchos básicos que ella tiene que recordar. Viene de jugar un estilo NBA, completamente diferente, el equipo se tiene que adaptar a eso también. Esa es la mayor preocupación estos dos partidos, insisto ante rivales muy potentes", dijo.

"Mantener a las jugadoras en un estado físico lo más alto posible para acometer lo que nos viene. Vamos con la baja de María Conde, que con la baja de Laura Quevedo pues también es la única alero grande que tenemos, la única alero atlética que nos da que nos da fuerza para poder cambiar en defensa, para ayudar en rebote. Veremos otro tipo de alternativas", añadió.

Por otro lado, Méndez confió en que España sea fiel a su estilo luchador y compita estos dos partidos para cumplir con la puesta a punto antes del debut olímpico el día 28 contra China. "Como siempre dicen ellas, no somos las más grandes, ni las más fuertes, ni somos las más talentosas pero al final buscamos ese jugar juntas, ese compartir todo lo que nos pasa y ayudarnos unas a otras de la mejor manera posible", dijo.