Alba Torrens: "La mente se va a los Juegos, pero es una semana clave"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española, Alba Torrens, confesó las ganas de que lleguen ya los Juegos Olímpicos de Paris 2024 pero reconoció que están en una "semana clave", la última de una larga preparación, que les medirá a Australia y Canadá en Segovia.

"Queda solo una semana para los Juegos y en momentos la mente se va ahí, pero a la vez somos muy conscientes de lo importante que sigue siendo la preparación. Esta semana es una semana clave, como lo han sido las otras, pero que no hay que perder el foco y estamos centradas en estos dos partidos que nos quedan antes de llegar a Francia", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Dos partidos exigentes contra dos grandes selecciones y lo que queremos es lo mismo que hemos querido en estos amistosos, que es seguir creciendo, seguir preparándonos para llegar a Francia en nuestras mejores condiciones", añadió sobre los partidos de este lunes y el miércoles en Segovia.

Torrens fue preguntada además por la incorporación al grupo de Megan Gustafson. "La llegada de Megan ha sido más fácil al haber ya competido con ella en el Preolímpico. Ya había habido esa adaptación y la verdad que muy bien. Muy contentas de que esté ya con nosotras y que podamos seguir ajustando y creciendo como equipo. Estos días de entrenamiento como en los partidos también es uno de los objetivos, acabar de conjuntar el equipo tanto con Megan como con todas las demás", afirmó.

La balear confió en dar lo mejor a nivel personal en los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos. "No sé si más o menos consciente porque al final en este momento estás tan centrado en lo de ahora que no miras mucho para atrás. Si me paro, sigo sintiendo agradecimiento y alegría de poder estar aquí, pero quiero mirar más para adelante que para atrás y dar lo mejor de mí misma en estos Juegos para el equipo, para sumar y para conseguir los objetivos que nos marcamos", apuntó.

La capitana destacó además la acogida de Segovia y agradeció el apoyo. "Lo agradecemos porque siempre compartir estos momentos con la afición es lo que lo hace más especial y nos da esta energía y esta fuerza extra que nos impulsa a ir más arriba", terminó.