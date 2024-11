Milán-Cortina 2026 presenta una identidad visual "dinámica" junto a sus pictogramas

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 han presentado este jueves una identidad visual "dinámica" para capturar "el talento, el movimiento y el arte italianos", junto a pictogramas que "encarnan el movimiento y la elegancia de los deportistas" que compitan durante esta cita invernal.

"La estética de los Juegos de Milán-Cortina 2026 muestra un lenguaje visual extraordinario que acentúa el atractivo de nuestras sedes y ciudades de competición y expresa un nuevo concepto de belleza italiana", comentó Andrea Varnier, director ejecutivo de la candidatura que organizará esos próximos JJ.OO. de Invierno.

"Esta identidad visual dinámica está inspirada en nuestra energía, nuestro entusiasmo, nuestra inclusividad y nuestro talento. Será reconocible al instante y será una invitación para que los visitantes de todo el mundo se sumerjan en el nuevo espíritu italiano. Dejará una huella duradera en la historia del deporte", dijo Varnier a los medios oficiales del Comité Olímpico Internacional (COI).

A sus palabras se sumaron las de Raffaella Paniè, responsable de Identidad de Marca en la Fondazione Milano Cortina 2026: "El 'Look of the Games' es el resultado de un proceso creativo que nace de la personalidad de la marca, del concepto de una nueva belleza italiana que refleje las cualidades más profundas y positivas de la esencia de nuestro país, incluido el talento".

Así, "la visión creativa de Milán-Cortina 2026 está inspirada en el concepto del 'gesto humano', un tema que captura el talento, el movimiento y el arte italianos", indicó el COI. "Esta visión surge de un proceso creativo basado en el nuevo 'espíritu italiano', que refleja la cultura y la historia de la región anfitriona y expresa la belleza, el espíritu y el talento de la nación de una manera que resuena en todos los Juegos", agregó el COI en su página web.

"En el centro de la vibrante identidad de Milán-Cortina 2026 se encuentran las 'Vibes', un esquema de diseño de cuatro elementos que incluye: signos que reproducen el gesto humano, formas curvas que evocan movimiento, líneas rectas que se entrecruzan y potencian el dinamismo, y un efecto de desenfoque blanco inspirado en la nieve y el invierno", explicó el COI en su comunicado de prensa.

La misma nota precisó que "estos elementos se unen para crear una identidad visual cohesiva que conecta profundamente con la estética italiana y el espíritu olímpico". De igual modo, se presentaron los pictogramas como "una celebración de los deportes de invierno".

"Estos iconos simples y estilizados representan cada deporte y disciplina del programa olímpico y paralímpico, y son parte integral de cada uno de los Juegos. Diseñados para ser reconocibles al instante y visualmente claros, ayudan a guiar a los espectadores, atletas y oficiales al aparecer en la señalización, los horarios y los materiales en todas las sedes", recordó el COI en su texto de prensa.

En este contexto, apuntó que los pictogramas de Milán-Cortina 2026 se han hecho "en colaboración con las Federaciones Internacionales de Deportes de Invierno" y que "encarnan el movimiento y la elegancia de los deportistas", los cuales acudirán a la olímpica del 6 al 22 de febrero de 2026 y a la paralímpica del 6 al 15 de marzo del mismo año.

"Incluyen 16 pictogramas olímpicos y 6 paralímpicos, cada uno diseñado para capturar la forma más pura de los gestos humanos: símbolos refinados y artísticos, pero vibrantes y dinámicos, que reflejan la esencia de cada disciplina invernal", concluyó la nota de prensa.