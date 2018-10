Mirambell: "Estamos un escalón por debajo con el material"

Publicado 16/02/2018 13:26:14 CET

El piloto español de skeleton Ander Mirambell se ha mostrado "contento" con su "pilotaje" en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, en los que ha concluido con un vigesimotercer puesto, aunque ha asegurado que todavía están "un escalón por debajo con el material", un hándicap que le lastra en su objetivo de meterse en el 'Top 20' mundial.

"Estoy contento con el pilotaje. Hemos demostrado que estamos un escalón por debajo con el material, es el hándicap y los deberes que tenemos que hacer para el próximo ciclo", señaló en declaraciones concedidas a DMax, donde ha explicado que este viernes ha realizado "una buena bajada".

Sin embargo, el catalán indicó que "el resfriado y la fiebre" le han afectado y que no ha estado "todo lo rápido" que le hubiese gustado. "El resultado no es del todo bueno, me hubiese gustado estar en el 'Top 20', pero analizando los tiempos de los rivales en condiciones normales y haciendo tres buenas bajadas, nos quedamos fuera del 'Top 20'. Creo que hice bien en arriesgar, aunque no me salió al final. Si el trineo no corre hay que crear velocidad y buscar el techo, y me pasé. No me salió ayer en la segunda bajada, donde golpeé en la entrada de la 8 y me desvió en la curva 9 y perdí 4 ó 5 décimas, que igualmente no me hubiesen servido para llegar al 'Top 20', que era el resultado que buscaba", subrayó.

Por otra parte, Mirambell aseguró que ya están hablando "de cómo preparar la próxima temporada". "Habrá que mejorar el material y planificar mejor la temporada, hay que enfocarlo todo al mundial de 2019. Estoy ilusionado con los nuevos retos y con ganas de reunirme con la federación para saber hasta dónde pueden llegar para evolucionar con un entrenador nuevo porque Martin Rettl se retira, así que hay que contratar un entrenador y hacer un esfuerzo en cuanto al material porque hay que ser más competitivos", concluyó.