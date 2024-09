Nahia Zudaire, Iker Sastre y Álex Sánchez Palomero hablan de su experiencia en París 2024

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas paralímpicos Iñigo Llopis, Nahia Zudaire, Iker Sastre y Álex Sánchez Palomero, que participaron en París 2024, y el exfutbolista Raúl García, embajador de Emen4sport y tercer jugador de la historia de LaLiga con más encuentros oficiales disputados, han protagonizado este jueves un coloquio en la torre BAT de Bilbao.

Llopis, quien logró dos medallas en natación (oro en 100 espalda y bronce en 4x100 mixto), describió los Juegos de París como "una experiencia única". "Cada prueba era un regalo y la hemos disfrutado al máximo. Por suerte llevo varios años trabajando con Emen4sport y el nivel de élite que tienen los profesionales nos lo trasladan a nosotros y nos ayudan a lograr nuestros sueños", comentó al respecto.

Luego Sánchez, que vivió en la capital francesa sus cuartos JJ.PP., destacó el papel de Emen4sport en su carrera: "Sabemos que tenemos muchas aristas que controlar y sabemos que con ellos están controladas. Esas aristas son las que hacen que el deporte paralímpico alcance su mayor nivel y en nuestro caso lo conseguimos gracias a ellos".

Además, Zudaire regresó de París con cuatro diplomas y destacó "el calor de la gente" para "vivir todo el proceso de preparar unos Juegos sabiendo que va a estar tu gente apoyándote y haciendo de los Juegos algo suyo". "En los cuatro años que llevo junto a Emen4sport he trabajado de diferentes maneras pero ir a un campeonato y ver una cara conocida nos ha ayudado a todos", añadió la nadadora.

Mientras, Sastre fue cuartofinalista en tenis de mesa. "El hecho de que esté tu familia, tu cuadrilla y tu gente apoyándote en las gradas es muy bonito. Emen4sport me ayudó mucho en el camino a Tokio 2020 y sin ellos no hubiera clasificado a mis primeras Olimpiadas", afirmó sobre esta empresa especializada en rendimiento deportivo.

Por su parte, Raúl García narró su experiencia acompañando a la expedición del Comité Paralímpico Español (CPE) en París: "Para mí ha sido sentirme un afortunado. No me había tocado vivir unos Juegos como deportista pero gracias a Emen4sport la he podido seguir. Espero poder seguir ayudándoles y aprender de ellos", auguró el ex del Athletic.

"Si algo quiero hacer desde el foco que tengo es ayudarles de la manera que sea. Ha sido poco tiempo pero el suficiente para saber que quiero estar cerca de ellos, que sea para largo", señaló García como parte del vínculo entre Emen4sport y el CPE bajo el paraguas del Plan ADOP.

Ander Romarate, director técnico de la empresa especializada en rendimiento deportivo, analizó este vínculo. "Nos sentimos muy orgullosos de ver cómo el método Emen4sport acompaña tanto a deportistas de élite como a cualquier persona que quiera mejorar su salud y/o condición física", concluyó al respecto de París 2024.