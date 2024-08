Parsons: "Los Juegos Paralímpicos es el único evento que pone a las personas con discapacidad en el centro de todo"

PARÍS, 27 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, se muestra ilusionado con el arranque de los Juegos de París, una cita donde espera que se inicie "una Revolución de la Inclusión" a partir ya de la Ceremonia de Inauguración de este miércoles, que ofrecerá la imagen de un movimiento que "está más fuerte que nunca" y que es "el único evento del mundo que pone a las personas con discapacidad en el centro de todo".

"Estamos muy emocionados. Creo que tuvimos una muy buena experiencia con los Juegos Olímpicos aquí, el ambiente en París fue fantástico, y creemos que vamos a tener el mismo ambiente y la misma participación de público en los Juegos Paralímpicos", señaló Parsons en una entrevista con Europa Press.

El dirigente recalcó que "el deporte paralímpico está más fuerte de que nunca en la mayoría de los países" y que habrá "un récord" de 168 delegaciones. "Tenemos más y mejores atletas o países representados en escenarios deportivos increíbles. Hay un ambiente increíble y vamos a tener más impacto que nunca porque hay más países que van a transmitir los Juegos que en Tokio", advirtió Parsons, que no oculta que París "es una ciudad increíble" y que "ninguna otra ciudad en el mundo puede competir" con ella a la hora de ofrecer los escenarios de competición.

Para el brasileño, a punto de comenzar el evento, "la preocupación ahora es estar muy atento a los detalles porque ahora cualquier cosa que no funcione afecta directamente a los atletas", pero no olvida que "hace tres años la preocupación número uno era la salud y proteger no solamente a los deportistas y oficiales sino también a la población de Tokio".

"Aquí no, queremos que cuanto más gente en las instalaciones o en las calles, mejor, queremos a la gente lo más junta posible y en Tokio fue al revés. Pero es muy bueno que ya dejamos esto atrás porque con instalaciones sin espectadores para nuestros deportistas es diferente y también para nosotros porque para los que lo ven por la tele no es lo mejor ver escenarios vacíos", añadió.

Hace unas semanas, se pudo ver la novedosa Ceremonia de Inauguración que se preparó para los Juegos Olímpicos, con el desfile por el río Sena y fuera del tradicional en el estadio. "Funcionó a pesar de la lluvia", apuntó el mandatario. "Creo que es un modelo nuevo, muy ambicioso y para nosotros no será diferente. No estaremos en el río, estaremos en el final de los Campos Elíseos y en la Plaza de la Concordia, y para nosotros es como si la ciudad de París estuviera abrazando a los deportistas paralímpicos y a nuestro movimiento porque vamos a estar en el corazón de la ciudad", indicó.

El presidente del CPI recuerda que los Campos Elíseos "es probablemente la avenida más conocida del mundo" y que será "simbólico" para los deportistas, al igual que la Plaza de la Concordia, "un sitio tan importante en la Revolución Francesa". "Y queremos empezar ahí una Revolución de la Inclusión, eso es lo que queremos hacer desde París, hay mucho simbolismo. Es un nuevo modelo y me pareció fenomenal cuando los organizadores lo propusieron, creemos que va a funcionar", deseó.

"ESTAMOS EN EL MOMENTO DE AVANZAR AÚN MÁS A OTRO NIVEL"

Además, la inauguración es el momento de unos Juegos que más le ilusiona "porque es el primer y único momento" en el que están todos "juntos en un mismo sitio". "En la Ceremonia de Apertura vemos la fuerza del Movimiento Paralímpico. Llevo en él 27 años y aún me causa una emoción muy fuerte estar ahí, además es el momento que yo hablo con todo el movimiento que está aquí en París, para mí es una emoción muy fuerte siempre", confesó.

Parsons ha reconocido en varias ocasiones que espera que Paris 2024 sean los Juegos más espectaculares desde los de Londres de 2012, "que impulsaron al Movimiento Paralímpico a un nuevo nivel". "Estamos en el momento de avanzar aún más a otro nivel. Hay más interés y Londres fue parte de eso. El Movimiento Paralímpico está más fuerte de lo que estaba en Londres, hemos evolucionado en muchos deportes. Además estamos desde Pyeongchang (Juegos de Invierno de 2018) sin espectadores en los Juegos Paralímpicos, ocho años desde la última vez en Juegos de Verano. Hay una energía que está ahí", declaró.

"Hay gente que me pregunta si la apertura que se quiere hacer funcionaría en otras ciudades y les digo que no lo sé, porque la verdad es que pocas ciudades son como París, con tantas partes icónicas para ver el fútbol para ciegos en la Torre Eiffel o el taekwondo en el Grand Palais. Tuvimos parques olímpicos y paralímpicos fantásticos, pero como lo que tenemos aquí en París es muy difícil. Esta combinación es muy, muy, fuerte y ampliará el impacto, por eso creo que estos Juegos serán los más espectaculares de la historia", expresó.

Y esta cita está marcada, como sucedió con los olímpicos, por las dudas sobre el estado del agua el río Sena, situación que están "monitoreando". "Esperemos no tener lluvia por eso afecta a la calidad del agua, pero es un río y es un escenario natural sobre el que no tenemos el control. Tenemos que saber respetar y monitorear y trabajar con la gente de París y los organismos de salud de aquí para garantizar a nuestros triatletas un campo de juego saludable", remarcó.

Hace tres años, en Tokio, se fundó el movimiento 'Wethe15', que sirve de plataforma para dar la voz al 15 por ciento de la población mundial que sufre alguna discapacidad y que usa los Juegos Paralímpicos y "otros eventos deportivos o no deportivos para intentar hacer de este mundo un mundo más inclusivo". "Los Juegos son un acelerador, un catalizador, un momento de llamar la atención, son el único evento del mundo, de impacto global, que pone a las personas con discapacidad en el centro de todo. No hay otro evento, en arte, en política, en cultura, economía, nada", afirmó.

"Entonces es muy importante que estemos juntos en esta lucha por un mundo más inclusivo. Nuestras armas son las zapatillas de los atletas o los raquetas de tenis, el impacto será por lo que los deportistas hagan en la competición, y eso es muy importante porque es un movimiento pacífico", prosiguió el dirigente.

"'WeThe15' reúne organizaciones internacionales, de los gobiernos, de la sociedad civil o del sector privado porque esto no es solo el deporte, que es un ejemplo y enseña que si damos oportunidades a las personas con discapacidad, ellas pueden llegar al más alto nivel posible, pero no queremos que sea solamente en el deporte, queremos que sea en el mercado laboral, en un restaurante que va a tener una rampa o un menú en braille, queremos que en todos los aspectos de la sociedad podamos dar las oportunidades como a través del Movimiento Paralímpico nos damos oportunidades deportivas", sentenció.