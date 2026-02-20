Pau Gasol, nuevo presidente de la Comisión de Deportistas del COI

Pau Gasol posa con sus vicepresidentes tras ser elegido presidente de la Comisión de Deportistas del COI - COI

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional (COI) ha elegido al español Pau Gasol Sáez como nuevo presidente hasta los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Ángeles (Estados Unidos) del año 2028, según informó este viernes el organismo tras la celebración de las elecciones durante los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo.

Junto al exjugador de baloncesto, primer español en ocupar este puesto, creado en 1981 bajo la presidencia del COI de Juan Antonio Samaranch, la polaca Maja Wloszczowska continúa como primera vicepresidenta, mientras que el keniata Humphrey Kayange ha sido elegido segundo vicepresidente. Además, la comisión ha creado un tercer puesto de vicepresidente, que será ocupado por el canadiense Oluseyi Smith.

Pau Gasol participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, desde Atenas 2004 a Tokyo 2020, ganando una medalla de plata en Pekín 2008 y Londres 2012, y una de bronce en Río 2016. En la cita de la capital japonesa, fue elegido miembro de la Comisión de Deportistas del COI y también es miembro de la Comisión de Coordinación para los Juegos Olímpicos de LA28 y de la Comisión de Ética del COI.

"Este es un gran momento para asumir la responsabilidad de liderar nuestra Comisión. Desde que fui elegido en Tokio en 2021, ha sido un recorrido de aprendizaje increíble que me entusiasma continuar. Creo que tenemos una oportunidad única hasta LA28 para lograr avances significativos y construir sobre el progreso que ya hemos alcanzado. Se trata de trabajar juntos: cuanto más unidos trabajemos, más lograremos. Gracias por el apoyo y espero con ilusión ver todo lo que podemos hacer juntos", señaló Gasol en declaraciones facilitadas por su agencia de comunicación.

El catalán considera que "esta responsabilidad tiene que ver con el servicio". "Estoy aquí para escuchar a los atletas y representar su voz. Trabajaré para garantizar que los deportistas estén en el centro de todas las decisiones que les afectan. Mi compromiso es con la transparencia, el diálogo, la igualdad y la unidad", remarcó el doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, que tiene claro que "no se trata de una persona que lidera un grupo, sino de crear un equipo sólido de representantes al servicio de la comunidad mundial de deportistas".

El de Sant Boi sucede a Emma Terho, quien fue elegida en ese puesto durante los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 y reelegida en Pekín 2022 y París 2024, convirtiéndose en la presidenta con más años de servicio en la historia de este organismo.

"Quiero felicitar a Pau Gasol y a los tres nuevos vicepresidentes y desearles mucho éxito en su labor para consolidar el progreso que hemos logrado al servicio de los atletas de todo el mundo", aseguró Terho, emocionada, orgullosa y agradecida "al recordar los últimos ocho años". "Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los miembros de la comisión su incansable dedicación. Ha sido un honor presidir este increíble grupo y les agradezco a todos el privilegio de compartir este tiempo juntos y su constante apoyo a nuestros compañeros deportistas", añadió.

El COI recordó que el presidente de la Comisión de Deportistas forma parte de la Comisión Ejecutiva del organismo que preside Kirsty Coventry y "representa la voz de los deportistas al más alto nivel de la toma de decisiones", desempeñando "un papel fundamental en el Movimiento Olímpico".

El organismo que preside Pau Gasol está compuesta por un máximo de 23 miembros, 12 de los cuales son elegidos directamente mediante elecciones durante los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, y un máximo de 11 designados para garantizar el equilibrio entre géneros, regiones y deportes. Hay un total de 15 que representan a los deportistas en la Sesión del COI, igualando el número de representantes de los Comité Olímpicos Nacionales y las Federaciones Internacionales.