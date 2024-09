Alegría, a los paralímpicos: "Os habéis ganado el corazón y el aplauso del pueblo al que representáis"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, tiene claro que los deportistas paralímpicos de España se han "ganado" en los recientes Juegos de París 2024 "el corazón y el aplauso del pueblo" al que han representado, habiendo conquistado finalmente 40 medallas en la capital francesa.

"Hemos terminado estos Juegos, pero ya hay que empezar a mirar a la próxima cita en Los Ángeles 2028 y no me cabe ninguna duda de que, visto lo que hemos visto, con ese medallero y la gran calidad fortaleza y entusiasmo, no me aventuro a dar una cifra de medallas pero será tan importante o más que la que habéis conseguido en París", dijo Alegría este martes durante la recepción oficial a los competidores paralímpicos en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Vosotros y vosotras habéis ganado dos veces en esfuerzo, ilusión y trabajo, pero sobre todo os habéis ganado el corazón y el aplauso del pueblo al que representáis", añadió la ministra de Deportes tras haber descrito sus propias sensaciones en cada competición de los JJ.PP.

"Yo nunca había estado en unos Juegos y os tengo que reconocer que no era consciente que durante unos Juegos una persona pudiera vivir con tanta intensidad y tantos sentimientos de pasión, nervios, tristeza, rabia... y es algo que me llevo para mí toda la vida. Este acto se ha hecho para daros las gracias a los 150 deportistas, pero también a federaciones, equipos técnicos y patrocinadores", apostilló.

Luego agradeció "todo el esfuerzo" de la delegación paralímpica "en estos tres años" desde Tokio hasta París "y que gracias a ello, vuestro esfuerzo y trabajo, los mejores deportistas estabais ahí en París". "Os tenéis que sentir orgullosos del trabajo y tenacidad e implicación de estos tres años para llegar con la mejor preparación a París", apuntó.

"Enhorabuena porque durante 15 días habéis representado los mejores valores que nos definen como país: inclusión, igualdad, tenacidad... Sois los mejores embajadores de nuestro país. Gracias a todo el CPE por habernos hecho sentir como en casa, por vuestro cariño, cercanía e implicación", aludió al Comité Paralímpico Español (CPE).

"Ha sido un lujo disfrutar y aprender a vivir estos Juegos de la mano del CPE. Gracias a Miguel por sus 20 años de dedicación para mejorar la igualdad e inclusión en nuestro país, trabajando por las personas con discapacidad", comentó sobre Miguel Carballeda.

"El futuro que te espera es muy positivo, pero te quiero agradecer el magnífico trabajo y trayectoria que has tenido durante estos años", agregó sobre Carballeda, quien no se presentará a la reelección como presidente del CPE. "Desearle el mismo trabajo y tenacidad al que te suceda en este puesto", concluyó Alegría en su discurso.