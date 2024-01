Los Premios Admiral reconocen a Antía Jácome, Fran Garrigós, María Delgado, Inés Bergua y Cayetano García

Teresa Portela fue premiada por su extensa trayectoria deportiva



MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas Antía Jácome (piragüismo), Fran Garrigós (judo), María Delgado (natación), Inés Bergua (gimnasia rítmica), Cayetano García (piragüismo) y Teresa Portela (piragüismo) recibieron este miércoles sus respectivos Premios Admiral 2023, unos galardones que celebran su cuarta edición y en los que la totalidad de los votos es realizada por los aficionados.

El judoca español Fran Garrigós, campeón del mundo en 2023, recogió el premio al Mejor Deportista de 2023 y consideró que el judo es "uno de los deportes con mayores licencias a nivel nacional, pero por desgracia no está muy presente en los medios y hay que hacer grandes resultados para que tenga repercusión".

El valenciano intentará en este 2024 en París subir al podio olímpico por primera vez tras no lograrlo ni en Río de Janeiro (Brasil) ni en Tokio. "Yo creo que a la tercera va la vencida. Me encuentro en un buen momento de forma y quiero llegar a Paris y hacer un buen papel desde el inicio", apuntó.

Por otro lado, la Mejor Deportista de 2023 fue la piragüista Antía Jácome, que aseguro estar "bastante tranquila" de cara a París 2024 aunque todavía tienen que pasar el selectivo nacional. "Intentaremos competir en el C1 200 y todavía tenemos que pasar por esa prueba nacional en abril que esperamos que sea un trámite", comentó.

La nadadora María Delgado recibió el galardón a la Mejor Deportista Paralímpica y afirmó que a París va con las "expectativas máximas". "Estoy entrenando mejor que antes y quiero ir por medalla. Hay muchos rivales que se preparan muy bien pero por mi parte daré todo", aseguró la aragonesa.

El premio Sub 23 fue a parar, en su categoría femenina, a la gimnasta Inés Bergua, que habló de la necesidad de hacer ejercicios correctamente. "Es la parte más divertida, pero es la más dura. Hay que ser creativo y buscar en todas partes para conseguir puntos. Ya sólo queda trabajar hasta que salga y para ello solemos entrenar 6-7 horas al día de lunes a sábado", expresó.

"Es un deporte muy estético y ahí está la dificultad. Está claro que va a ver nervios e ilusión, y hay que intentar que esos nervios no nos cambien. Estamos muy motivadas y somos novatas pero lo afrontamos con muchas ganas y tener a Alejandra Quereda como entrenadora y referente es maravilloso", afirmó la oscense.

La distinción en la categoría masculina también recayó en el piragüismo, en la figura de Cayetano García, que aspira a tener plaza en el C2 500, "una distancia nueva en París" y en la que fue campeón del mundo en 2022 junto a Pablo Martínez. "Estos premios dan la tranquilidad, que en un año olímpico se agradece mucho. Al final no vamos a vivir de esto toda la vida como un futbolista", apuntó.

Finalmente, Teresa Portela, plata olímpica en Tokyo 2020 y que podría participar en París en sus séptimos Juegos Olímpicos, recogió el premio 'Historia del Deporte Español'. "En mi caso, gané la medalla a la sexta y eso significa que cuando algo lo persigues y no desistes, el resultado sabe mucho mejor", destacó.

"Mis expectativas en Sydney 2000 eran disfrutar y sí que después en los demás Juegos las expectativas eran diferentes, pero me quedé a las puertas. Jamás pensé que fuera un fracaso y me gusta el hecho de haberlo intentado. Yo creo que en mi caso me he planteado la carrera deportiva en fijarme metas a corto plazo e ir palada a palada. Ahora voy en equipo (K4), que va a ser bonito y me gusta vivirlo con mucha ilusión y esperemos que sea un buen año", añadió sobre su nueva aventura en el K4.