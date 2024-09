De la Puente: "Todavía estamos un poco aturdidos, pero la medalla no iba a quitar esta gran semana"

PARÍS, 6 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El tenista español Martín de la Puente advirtió que todavía estaban "un poco aturdidos" tras ganar junto a Dani Caverzaschi una histórica medalla de bronce para su deporte en los Juegos Paralímpicos de París y afirmó que aunque no la hubiesen conseguido "no iba a quitar una gran semana" de una pareja cuya "ambición no tiene límites".

"Claro que todavía estamos un poco aturdidos porque tenemos que dejarlo reposar un poco, pero creo que estamos felices. Tanto Dani como yo queremos hacer nuestro camino y si podemos llegar a todo lo alto que lleguemos, quiero echar la vista atrás el día de mañana y decir que llegué hasta donde llegué", señaló De la Puente a los medios tras el partido.

El gallego confesó que, "al principio", no se creían muy bien que habían logrado el bronce. "Miro a Dani y él me mira y es como 'Ya, ya está'. Llevamos mucho tiempo trabajando por estos partidos, por estos momentos y los dos tenemos nuestras historias. Él ha sufrido muchos años con lesiones y yo he tenido unos años muy, muy buenos, pero no lo hemos hecho solos", subrayó.

"Queremos acordarnos de todos los que han creído en nosotros. Llevamos mucho tiempo ya en el tenis en silla intentando humildemente subir el nivel e intentar llegar a grandes cosas, somos los que salimos ahora en las fotos, pero somos conscientes de toda la gente que tenemos detrás. Sabemos que esto es de todos y eso lo hace que sea aún más especial", prosiguió De la Puente.

El español indicó que miraba a la grada y veía a su familia y a la de su compañero y que eso le hacía pensar en "años atrás" cuando estaban jugando "solo en la pista del club". "Al fin y al cabo, la medalla no iba a quitar la gran semana que hemos pasado y, quieras o no, eso es con lo que nos vamos a quedar, con que estamos competitivos, con que estamos cerca de lo que queremos, jugando el partido por el oro, pero creo que estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho esta semana", apuntó. "Nuestra ambición no tiene límites, vamos a intentar llegar a lo más alto", aseveró.

Y es que el vigués reconoció que había sido "duro" porque se habían topado con "muchas barreras mentales, muchas ideas, muchas cosas negativas que te venían a la mente", pero que sabían que el del bronce era "el partido". "Había que ganarlo, era nuestra oportunidad y hemos sabido gestionar los nervios, las emociones. El partido no sé si es bonito, pero lo hemos pasado bien", comentó.

"Supimos reponernos sobre todo al primer set de los franceses que la verdad nos aceleraron bastante, pero en el banquillo han estado siempre con mensajes positivos, intentándonos hacernos ver que no nos hacían tanto daño de fondo, que éramos más nosotros los que nos acelerábamos mentalmente", detalló el español, que elogió el juego de fondo de Caverzaschi. "Cuando subo y le tengo detrás, tengo la seguridad de que puedo cruzarme, de que puedo atacar, de que puedo hacer dejadas, de que puedo en este caso lucirme yo, pero el que me hace lucirme, ya se lo digo, siempre es él", recalcó.

De todos modos, De la Puente no escondió que tras la derrota del miércoles, cuando estuvieron a dos puntos de la final, le costó "un 'poquito' más" que a su compañero recuperarse, sobre todo después del "baile" que le metió el británico Alfie Hewett en las semifinales del cuadro individual 24 horas después.

"TENÍA MUCHOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS"

"Esta mañana le dije que estaba con muchos pensamientos negativos, con mucha aceleración mental, y nos pusimos a hablar mientras comíamos para quitarle importancia porque íbamos a hacer lo que se nos da bien, que es jugar al tenis, la única cosa que humildemente sabemos hacer. Creo que hemos hecho un gran trabajo, todo se trabaja y para estos partidos hemos tenido que mejorar mucho nuestras emociones porque Dani y yo somos unos tíos bastante impulsivos muchas veces", expresó.

El gallego saltó a la Philippe Chatrier el pasado miércoles para jugar contra el francés Stéphane Houdet y no lo pasó bien. "Sí, yo tengo una final de 'Grand Slam' ya a mis espaldas, pero veía la pista llena y le decía a mi gente que estaba 'cagado'", admitió.

Con todo, tiene claro que su objetivo es que cuando acabe tenga claro que lo dejó "todo en el camino". "Si hay 50 medallas, ojalá, pero quiero el día de mañana irme a dormir tranquilo y decir: 'Mira, yo me rompí los huevos en los entrenamientos'", añadió.

Finalmente, De la Puente agradeció el apoyo dado por tenistas como Carlos Alcaraz, que les felicitó por el bronce a través de las redes sociales y con el que tiene "mucha cercanía" como Dani la tiene con Rafa Nadal. "Todos los jugadores españoles, siempre hemos tenido un trato cordial con ellos y también tienen su parte porque realmente nunca en los vestuarios se han alejado de nosotros, es más, siempre nos han ayudado. Yo creo que el tenis en silla y de pie español han hecho mucha sinergia", sentenció.