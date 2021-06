Ricardo Ten: "No esperaba destacar tan pronto en el ciclismo, no me ha dado tiempo a echar de menos la natación"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten es optimista de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano, los sextos que vivirá y los primeros en un nuevo deporte donde se ve con "opciones" en la prueba de persecución y donde no esperaba "destacar tan pronto" tras haber tenido una exitosa carrera en la natación.

"Vamos a pelearlo. Tengo opciones en los 3 kilómetros persecución, que se adapta bastante bien y donde los 20 años de natación me han ayudado muchísimo porque se asemeja al ser esfuerzos breves, pero muy intensos. Esa prueba la hemos preparado con mucho mimo, pero los Juegos son siempre especiales para todos y siempre hay sorpresas vamos a ver si somos capaces", señaló Ten este lunes en su participación en los 'Diálogos Paralímpicos' organizados por la agencia Servimedia.

Por este motivo, se daría "por satisfecho" si consiguiese medalla en esta prueba. "Hay que ser conscientes y realistas. La prueba del kilómetro está factorizada y compito contra personas de dos categorías superiores, y Félix (García Casas, seleccionador) debe decidir cual va a ser el equipo de velocidad", añadió sobre sus opciones en el velódromo.

De todos modos, su oro en la prueba de contrarreloj del pasado Mundial le hace ser "optimistas" de cara a brillar también en esta prueba. "No vamos a desechar la opción de hacer un buen papel. Si el circuito es revirado y con repechos se puede adaptar bien a mis condiciones", recalcó.

"Los resultados del Mundial ha sido muy esperanzadores. Nos preparamos muy a conciencia, pero fue un poco sorpresa el oro en la crono porque en la última Copa del Mundo quedé cuarto. Aprovechamos ese punto de forma de entrenar en altura y el circuito que se adecuaba más a mí", añadió el valenciano.

El exnadador busca "llegar lo mejor posible" a Tokio porque es "el gran objetivo del año". "Tenemos que ser optimistas y pelear las opciones que tengamos", remarcó, recordando que no podrá entrenar en pista "hasta cuatro días antes" de la competición. "Es poco tiempo para aclimatarte, pero va a ser lo mismo para todos", admitió Ten, que cree que vivir en una zona mediterránea "donde el nivel de humedad es muy grande" le ayudará a aclimatarse mejor a las condiciones en la capital japonesa.

Para prepararse, se va a concentrar "25 días" en el CAR de Granada y después desde allí se trasladará a Mallorca que es donde estará su 'burbuja' previa a los Juegos. "Estamos en la recta final, hay que darlo todo, afinar e intentar llegar en mejor estado de forma para dar el máximo", comentó.

En este sentido, resaltó que todos están "muy concienciados" en cuanto a las restricciones y las normas para no dar positivo por coronavirus. "Descuidar ahora cualquier situación sería un gran error, por eso somos los mayores implicados", advirtió el ciclista.

Antes de competir, tendrá la oportunidad de ser el abanderado de la delegación española junto a la nadadora con discapacidad intelectual Michelle Alonso. "Sé lo que supone. Representar a tu país y tus compañeros te llena de orgullo y más en una cita de tanto renombre que va a quedar para el recuerdo por el COVID y por ser la primera vez que desfila una pareja. Es el culmen de cualquier deportista, espero que mis compañeros se sientan todos representados", afirmó.

"NO HE PARADO DE EVOLUCIONAR Y DE MEJORAR MIS REGISTROS"

Los de Tokio serán los sextos Juegos para Ricardo Ten, que ahora se encuentra "muy bien". "No he parado de evolucionar y de mejorar mis registros desde que empecé en el ciclismo en 2016. Voy paso a paso, pero es verdad que estamos un año más cerca de París", expresó de cara a una posible retirada.

"No lo sé (si serán sus últimos Juegos). Soy consciente de que tengo cierta edad y que esto es un hándicap porque cualquier lesión y caída te puede costar mucho recuperarte y te puede apartar de la alta competición", añadió el valenciano.

Este consideró que lo sucedido con la pandemia es una situación similar para "todos" los deportistas y que los paralímpicos o afectados por alguna discapacidad saben principalmente "superar situaciones difíciles". "Me gusta resaltar en mis conferencias esa capacidad de adaptación que tenemos. Ya hemos vivido situaciones difíciles y esta ha sido una, pero se ha podido sobrellevar e incluso nos ha servido para llegar en mejor forma", subrayó.

"Somos personas muy vitales a las que el deporte nos lo ha dado todo. Nos sentimos muy afortunados de todo los que nos ha ofrecido y cómo hemos construido nuestra vida a su alrededor. Decidí probar con el ciclismo porque siempre me había gustado y formaba parte de mis pretemporadas, pero el competir en natación no me permitía disfrutar del todo del ciclismo. Quería probar y ver el nivel que tenía, pero no esperaba destacar tan pronto y que los éxitos llegasen tan pronto, no me ha dado tiempo ni a echar de menos la natación", sentenció sobre su cambio de deporte tras Río de Janeiro.