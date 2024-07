Sara Andrés: "Los obstáculos han forjado la persona que soy ahora"

"A París llego en mi mejor momento, las expectativas son altas para lograr esa primera medalla paralímpica", aseguró la atleta

"La tecnología es indispensable en mi día a día, la función 'Unnoise' me ayuda a concentrarme en los momentos clave"



La atleta Sara Andrés Barrio (Madrid, 1986) confesó que a los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, que se disputan del 28 de agosto al 8 de septiembre, llegará con las "expectativas altas" para lograr su primera medalla en tres ediciones -tras las de Rio 2026 y Tokyo 2020-, y que los obstáculos que ha sorteado en la vida han modelado su personalidad actual.

Para la velocista madrileña, quien compite con una prótesis en ambas piernas tras las secuelas de un accidente de tráfico en 2011, la vida es cambio y, a veces, son buenos y, en otras, malos como los dos cánceres de tiroides y de piel que tuvo que afrontar en 2015 y 2016.

"En mi caso he tenido que superar muchos obstáculos, pero ésos han forjado la persona que soy ahora. Gracias a ellos he aprendido a tener esa capacidad de adaptación, de resiliencia, y sé que me van a venir más", dijo en una entrevista a Europa Press en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del CSD en Madrid.

Con motivo del lanzamiento de los nuevos dispositivos Galaxy Z Fold 6 y los auriculares Galaxy Buds3 Pro de Samsung, Sara Andrés subrayó que la tecnología es "indispensable" en su día a día. "Empezando por las prótesis para hacer deporte y siguiendo con el móvil, el Flip 5, que es chiquitito' y estaba cansada de los grandes, o los 'buds', con su función 'Unnoise' que paraliza el sonido de fuera y te aísla, ayuda a concentrarse a personas como yo, que soy sensible al ruido, en los momentos clave como los entrenamientos o competiciones", relató.

De las herramientas de IA de Samsung, a Andrés le parece "una pasada" la traducción simultánea, la información de un monumento al capturarlo en una foto o el 'borrador mágico' al editarla para subirla a sus redes sociales, donde cuenta con más de 37.000 seguidores en Instagram, y de 250.000 en TikTok.

La 'culpa' la tiene un vídeo que colgó entrenando junto a su marido, el abogado Juan Van den Eynde, que se ha hecho viral y suma más de 45 millones de reproducciones. "Se ve que ha gustado a un montón de gente y me han subido un montón los seguidores. Las redes sociales tienen importancia, sí, mucha, para la visibilidad del deporte, de lo que hago y para todos los sponsors y esas marcas que quieran vincularse con mis valores y con lo que hago", justificó.

Los de París son unos Juegos Paralímpicos que "ilusionan especialmente" a la atleta madrileña porque los de Tokyo 2020 fueron "bastante frustrantes y decepcionantes" por la falta de público por la pandemia, y "eso entristece mucho". "En París va a haber mucha gente, mucha ilusión y están cerca, con lo que va a venir mucha gente a vernos como la familia y amigos. Me voy a sentir muy arropada", prevé.

Además, con la experiencia de los dos Juegos anteriores y las medallas en europeos y mundiales, la última el bronce en el de Kobe (Japón) de este 2024, cree que viajará a París con opciones de subir al podio por vez primera en unos Juegos Paralímpicos.

"Creo que llego en mi mejor momento físico y mental como para tener opciones de medalla en los 100 metros lisos. Las expectativas son altas y eso quiere decir que estamos ahí, que somos la tercera mejor del mundo de momento. Todo puede ocurrir, luego hay que estar bien en el momento, en el día y en la hora X", justificó.

"AL PSICÓLOGO VOY MENOS"

A su juicio, el psicólogo es "súper importante" para controlar los nervios o gestionar las emociones. Como en Tokio, los paralímpicos españoles tendrán el asesoramiento de Manuela Rodríguez, la responsable de este servicio del Comité Paralímpico Español (CPE).

"Últimamente, voy menos porque no lo necesito tanto. El tener obstáculos y dificultades hace que madures antes. Y a mis 37 ya estoy madura por fuera y por dentro. Me encanta esta madurez, no me avergüenza decir mi edad ni seguir cumpliendo. Creo que es un error de la sociedad creer que madurar y ser mayor es algo negativo. Para mí es lo mejor de mi vida", esgrimió.

En Paris 2024, por vez primera, los olímpicos y paralímpicos percibirán el mismo premio por las medallas, algo que, para Andrés, es "bastante natural". "Hacemos el mismo deporte, nos esforzamos lo mismo, vamos a las mismas competiciones y, por tanto, deberíamos de tener los mismos premios. Me parece natural. Hay que agradecerlo, pero también hay que decir que era lo lógico", comentó.

Más allá del tartán, la velocista busca alcanzar la normalización con la saga de sus cuentos infantiles, bajo los títulos '¿Sabes quién soy' y '¿Sabes quién soy? Juntos, mejor', que, incluso, ha trasladado a una serie animada ('Somos así') que le gustaría que pudiera proyectarse en plataformas como Netflix, Prime, Max o HBO.

"Quiero naturalizar lo que para mí ya es una realidad cada día, la discapacidad, y dar otra visión a los niños. Que tengan como referentes a personas con discapacidad y que cuando sean mayores no la vean con extrañeza. Además de eso estoy con mi nuevo proyecto para llevarlos a la pantalla como una serie de animación de televisión para los peques. Ojalá que sea Netflix, todavía no me lo ha comprado", sonrió.

"CONSEGUIR MEDALLA ME PONE MUCHA PRESIÓN"

Con cuatro medallas en Mundiales, una en el Europeo, dos diplomas olímpicos, a Andrés le falta ese metal en los Juegos de París para la "guinda del pastel". "Soy tercera del mundo, creo que podría ser segunda como el año pasado en el Mundial. Tengo que mejorar ciertos aspectos que he visto en el Mundial de Kobe. Es verdad que el primer puesto está muy caro porque la primera corre muy rápido", admitió.

En este sentido, desveló que siente "muchos nervios" y "ansiedad" por la presión del entorno. "Quieres hacerlo bien por ti y por los tuyos y eso al final te carcome. En los primeros Juegos pensaba que eran un regalo, la expectativa era nula y nadie daba un duro por mí. Ahora la gente piensa que voy a conseguir una medalla y ese pensamiento que me refuerza y me ayuda también me pone mucha presión. No me quiero imaginar el que sea oro y tenga que querer ser oro otra vez y revalidar ese título. Eso debe ser horroroso", auguró.

Esa gestión de la presión la lleva "mal". Por ello, se pone la música de Nati Peluso, C. Tangana y Rosalía en sus 'buds' Pro de Samsung y monólogos de cómicos en el calentamiento previo a la competición. "Necesito ese momento de silencio, y de estar centrada en mis pensamientos y en los gestos que tengo que hacer. Lo repaso, lo pienso y ya está", reveló.

De la pandemia, la sociedad no sabe si ha salido peor, pero ve "mucho egoísmo y poca empatía". "Y ése es el principal error del ser humano, pensar que uno mismo, solo uno, puede conseguir las cosas. Puedes hacerlo, pero te va a costar mucho más. Ser poco empático hace que no entiendas el mundo que te rodea y vivas solo. Hacer equipo siempre es mejor y comprender al otro hace que te sientes mejor contigo mismo", reflexionó.

Ese virus fue el origen del aplazamiento de Tokyo 2020, y del acortamiento del ciclo olímpico a tan solo tres años. "A mí me ha venido bien porque tengo un año menos y siendo más mayor cuesta más entrenar. ¿El titular que me gustaría? 'Sara Andrés ha conseguido sus objetivos y sigue disfrutando fuera y dentro de las pistas'. Sería ese", deseó la maestra en excedencia, quien situaba a los peluches en su cama cuando era una niña y les daba clase.