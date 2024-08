Sara Sorribes: "Llevo mucho diciendo que mi carrera es mil veces mejor de lo que hubiese soñado"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Sara Sorribes aseguró que era "un sueño increíble" el haber conquistado este domingo la medalla de bronce en la modalidad de dobles junto a Cristina Bucsa en los Juegos Olímpicos de París y que le supone un éxito en una carrera que ya considera "mil veces mejor" de lo que hubiese "soñado" cuando era una niña.

"Para mí, la verdad es que es un sueño increíble, es que me parece alucinante estar en una línea de éxito del tenis femenino español.

Simplemente me considero una niña que le gustaba mucho el tenis, que ha ido haciendo camino y que se encuentra ahora en una posición totalmente privilegiada porque puede competir en lo que le gusta, puede vivir de ello, estoy sana y soy feliz. Estoy superagradecida de poder conseguir esta medalla y tengo piel de gallina todo el rato", señaló Sorribes en rueda de prensa.

Emocionada, la castellonense recalcó que desde pequeña lo único que deseaba era "disfrutar" de su "pasión". "Llevo mucho tiempo diciendo que mi carrera es mil veces mejor de lo que yo hubiese soñado, y ahora ya parece que no es ni mi carrera. Creo que es algo muy guay que siga manteniendo esos pies en el suelo, que me siga acordando de esas cosas por las que he pasado para llegar hasta aquí y que me siga haciendo tanta ilusión todo, creo que es muy bonito vivirlo así", subrayó.

Además, confesó que fue Cristina Bucsa la que "tuvo claro desde el principio" que iban a ganar el bronce tras perder las semifinales. "Yo soy mucho más cauta en ese aspecto, intento ir muy 'poquito' a poco porque a mí la cabeza se me va muy lejos y es algo que me hace mucha ilusión y sé que me juega mal las pasadas", apuntó.

"Pero Cristina estaba convencida al cien por cien, me acabó convenciendo a mí y creo que eso nos ha ayudado muchísimo", añadió Sorribes que tiene claro que aunque "todavía" no habían tenido "ni un minuto" iban a acabar "celebrando un montón" esta medalla.

Sobre el partido, la castellonense reconoció que la táctica funcionó "superbien desde el principio". "Creo que hemos conseguido aceptar muy bien la situación y saber leer el partido", remarcó la española que "en ningún momento" se vio con la medalla, ni cuando ganaron "la última pelota".

"Si te contesta Cristina va a ser una respuesta y si te contesto yo otra. Ella te lo puede decir, pero en el 5-2 cuando ha ido a sacar le he dicho que estábamos lejísimos de ganar y era 6-2, 5-2. Es que Cristina me mira a veces y piensa que estoy mal de la cabeza, pero lo pienso de verdad porque es mi manera un poco de estar 'cerquita', de seguir pensando en el punto a punto, de seguir eligiendo bien las jugadas porque cuando juegas con gente de tanto nivel en cualquier momento el partido puede cambiar y hay que estar muy atento y a mí eso me ayuda", sentenció.