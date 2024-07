Saúl Craviotto: "La clave para ir a cinco Juegos es estar dispuesto a pagar el peaje que conlleva"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Saúl Craviotto, bicampeón olímpico en Pekín 2008 y Río 2016 y que disputará sus quintos Juegos en Paris 2024, explicó que "la clave" para alcanzar esa cifra de eventos es "estar dispuesto a pagar el peaje que conlleva", teniendo en cuenta que le da más importancia que a ser "máximo medallista" superando los cinco metales olímpicos del exdeportista David cal.

"Estoy bastante relajado y tranquilo, a pesar de que por el rabillo del ojo ya estoy viendo lo que se me viene, queda poco para la 'batalla', pero la preparación está siendo un poco más específica, más gratificante. Porque el entrenamiento en octubre o en enero para una competición que tienes en agosto se te hace mucho más pesado el día a día, ahora ya ves la luz al final del túnel y empiezas a disfrutarlo más", comentó en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Bridgestone.

Cuando resta exactamente un mes para que Craviotto arranque su participación en Paris 2024 en el K4 500 el próximo 6 de agosto, el piragüista explicó que la "clave para conseguir estar en cinco Juegos es tener claro los propósitos después del ciclo olímpico, tener la ilusión de ir a por otro, y estar dispuesto a pagar el peaje que conlleva".

"Yo antes de empezar cada ciclo olímpico tengo conversaciones con mi entrenador, con mi mujer, con mi entorno. Ir a París, a Tokio o a Río conlleva no tener Semanas Santas, no tener puentes, entrenar todos los sábados. Hay una serie de peajes que tienes que estar dispuesto a pagar y es un pacto que tienes que hacer", agregó el de Lleida, de 39 años.

Aunque el ciclo de Paris 2024 podría ser el último del catalán. "En este ciclo encontré proyectos atractivos, como este K4, donde hay buen rollo, donde veo una opción de medalla. Después de París, pues tengo que analizar qué proyecto tendré encima, si tengo opciones de seguir en el K4, si me planteo ir al K1, si me planteo dejarlo. Tengo que llegar a París primero y luego ya veré", desveló.

Craviotto posee cinco medallas --dos oros en Pekín 2008 y Río 2016, dos platas en Londres 2012 y Tokyo 2020 y otro bronce en Brasil--, la misma cifra que David Cal, al que aspira a superar en la capital gala, aunque no es algo que le motive especialmente. "Me lo dicen mucho, lo del máximo medallista, pero es una cosa que tampoco me quita el sueño, no es una de mis motivaciones como tal", reconoció.

"Mi motivación es el día a día, ir labrándome mi camino y mi carrera, y ya cuando me retire veremos lo que hemos conseguido o lo que no. Pero el número de medallas para mí tampoco es tan importante, es más el número de Juegos en los que he participado lo que realmente valoro", defendió el deportistas, abanderado en Tokyo 2020.

Y en toda su carrera, pese a sumar 22 medallas entre Juegos, Mundiales y Europeos, no ha utilizado "psicólogos deportivos, visualización, meditación y demás", aunque admitió que "funciona" como "atajo". "Todo lo que sea utilizar las herramientas que haya al alcance de un deportista es positivo. Digamos que yo lo hago de forma innata, me visualizo ganando, junto con mis compañeros, y todo eso ayuda a meterte en competición", explicó.

"No sé si el deporte de élite es saludable, sano, porque habría que contrastarlo con especialistas. Creo que lo saludable es tener sentido común, comer bien, descansar bien, ir a trotar dos días a la semana, ir al gimnasio dos o tres veces a la semana, cuarenta, cincuenta minutitos, una hora. Eso lo veo saludable. Lo que yo hago, pues tengo mis dudas, no me atrevo a ratificarlo", agregó sobre el aspecto físico.

Finalmente, Craviotto se mostró "optimista" de cara a superar el récord histórico de medallas olímpicas, que se consiguió en Barcelona 1992 con 22 preseas. "Antes de una final olímpica me han preguntado si me vale un bronce o un quinto... Y no, siempre vas a por el oro. Y con el número de medallas no voy a tirar por lo bajo. Si nuestro techo está en 22, hay que ir a por la 23, que luego cae en 22 o cae en 17, es lo que hay. Todos habremos dado lo mejor de nosotros en todas las modalidades y deportes", zanjó.