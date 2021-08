Sergio Garrote: "Cuando vi el circuito se me movió algo por dentro"

TOKIO, 31 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El ciclista español Sergio Garrote confesó que ni en sus "mejores sueños" pensó en ganar la medalla de oro en la prueba de la contrarreloj de bicicletas de mano H2 de los Juegos Paralímpicos de Tokio, "la prueba que encumbra a los grandes", pero reconoció que cuando vio el recorrido del Circuito de Fuji se le movió "algo por dentro".

"Ni en mis mejores sueños podía imaginar conseguir esto aquí. Reconozco que cuando vi el circuito se me movió algo por dentro porque es el terreno que más me gusta, soy escalador y me gusta el esfuerzo subir, pero no me lo imaginaba", señaló Garrote tras la carrera.

El ciclista catalán, debutante en unos Juegos Paralímpicos, quería desquitarse "del todo" en esta prueba. "Este era el culmen, el final de un trabajo, y más en una prueba de contrarreloj, que es la reina y en la que se encumbran los grandes", comentó.

"Le dedico este oro a mi mujer y a mi familia, que me han ayudado mucho para llegar hasta aquí, por todo el esfuerzo que han hecho y esta medalla no habría sido capaz sin ellos. Miriam (su mujer), este triunfo es tuyo, yo sólo lo he ejecutado", sentenció Sergio Garrote.