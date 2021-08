Teresa Perales: "Creo que esta medalla ocupa el 'Top 1', me ha costado mucho y tiene mucha historia"

TOKIO, 30 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Teresa Perales se mostró exultante tras ganar este lunes su vigesimoséptima medalla paralímpica tras conquistar una plata en Tokio en los 50 metros espalda S5 que ocupar "el 'Top 1'" de las que ha logrado en su carrera porque tiene "mucha historia detrás".

"Creo que esta medalla ocupa el 'Top 1', es que me ha costado mucho y tiene mucha historia detrás. Le acompaña no sólo la mía personal sino la de la necesidad de todos de celebrar por todo lo que hemos pasado. Es muy especial y me ha hecho llorar mucho", confesó Perales tras recoger en el podio su metal.

La zaragozana recordó que cuando hace mes y medio dijo que le sería complicado estar en alguna final en los Juegos Paralímpicos fue porque entonces sólo podía nadar "con un brazo". "Poco después pude empezar con los dos. El cuerpo me ha aguantado, me ha acompañado y mi cabeza más. Cuando quedaban 15 días, he visto que llegado a este punto quería la medalla", señaló.

"La cabeza", replicó preguntada sobre si había sido más dura la parte mental o la física. "La tenía que tener como muy sensata, muy centrada. Tenía miedo de que se me saliese el hombro y tenía un poco el recuerdo y las sensaciones de las subluxaciones que he tenido. Cada vez que daba una brazada me dolía, pero da igual, quería llegar aquí, ganar, o al menos intentarlo y sentirme orgullosa", añadió.

En este sentido, la española reconoció que hubo dudas de si se debía ir a Tokio. "Por mi parte no, desde fuera sí me propusieron quedarme y no venir, como no iba a ganar medalla, que no fuera, no la parte médica que ha estado conmigo a muerte y explicándome que era una situación complicada, pero reversible en cuanto me opere, que me va a solucionar todo. Yo quería venir", aseveró. "Dicen que es rarísimo que esté compitiendo, no se lo explican", aclaró.

La aragonesa se puso "más nerviosa" en este final que en su "primer campeonato". "He estado todo el día con una taquicardia continua. Esta situación no la había vivido nunca, era enfrentarme a la competición y a una lesión importante y que en cualquier momento me podía jugar una mala pasada", advirtió, feliz de haber logrado nuevo récord de España con 43.02, una centésima mejor que su oro en 2016. "Es muy fuerte, no me había acercado desde entonces a esa marca", detalló.

Tampoco escondió que ha sido "muy duro" no poder estar con su marido y su hijo. "Es duro mirar a la grada y no ver a aquellas personas que quieres ver, a las que querría dar el mayor abrazo y a las que ahora tengo que esperar un montón de días para enseñarle todo este a mi niño que me ha llenado el móvil de todo y que estaba superfeliz", indicó. "No he podido hablar con ellos todavía, pero mi marido estaba llorando y ahora en un rato lloraremos juntos", recalcó.

Por otro lado, la ganadora de 27 medallas paralímpicos explicó que "el nivel ha subido mucho" en esta cita, donde "se ha visto los países que han tenido la posibilidad de entrenar más y mejor". "El deporte paralímpico es superprofesional y todos los avances en la natación convencional se aplican y se nota. Además, la novedad es un cambio en el criterio de clasificación que hace que todo varíe y que todavía nos estemos encontrando. Yo por ejemplo con la china no había competido porque la habían bajado de clase", manifestó.

"Nosotros, la natación, tuvimos el punto álgido en Sydney 2000 y ahora tenemos muchísimo nivel. Quizá hay que cambiar la sensibilidad de que los deportistas con discapacidad necesitan sólo entrenar en clubes de personas con discapacidad y deben entrenar y competir con personas sin discapacidad porque eso hará que afloren más deportistas. Que cualquier club tenga una sección de adaptado facilitaría mucho la vida, es el escalón que nos falta", sentenció Perales.