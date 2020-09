Teresa Portela: "Todavía siento que no llegó mi fin"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piragüista española Teresa Portela, doble campeona del mundo y pentacampeona de Europa, aseguró que "todavía" siente que "no ha llegado el fin" de su carrera a los 38 años y cree que los Juegos de Tokio del próximo verano serán un "reto súper bonito", la sexta cita olímpica para la gallega.

"Este año lo siento muy importante porque creo que tengo por delante un reto súper bonito. El poder estar en mis sextos Juegos Olímpicos y convertirme en la primera mujer española para mí es un objetivo que me motiva muchísimo", indicó Portela en una entrevista al Comité Olímpico Español (COE), que recoge Europa Press.

Después de dos meses y medio sin entrenar debido al parón por la pandemia, Portela dio la vuelta a la situación e intentó "ver lo positivo dentro de esta mala situación". "La motivación la encuentro en querer cada día ser mejor y no me centro en lo que ya conseguí y lo que ya tengo, sino en eso por lo que aún quiero luchar. Siento que todavía no llegó mi fin, que tengo mucho que dar y siento que tengo sueños por delante muy importantes que quiero lograr", añadió.

La piragüista nacida en Cangas de Morrazo indicó que "vivir los Juegos con los que forman la familia olímpica, representar a tu país, a tu gente", es algo que valora "muchísimo". "El aplazamiento no lo viví muy bien, la verdad. Tenía claro que este año era muy importante para mí. El objetivo lo tenía puesto en abril, que en un principio era el selectivo nacional, al que me tenía que presentar, y para el que me sentía casi en forma", recordó.

"Me quedaban solo 15 días y me veía en forma. Y de repente ver que tienes que estar metida en casa, sobre todo al principio que los Juegos se iban a celebrar sí o sí, sin poder entrenar deporte de élite, ni salir en piragua pues era un poco frustrante, generaba ansiedad y sobre todo una incertidumbre que muchas veces es lo que más te puede", admitió.

"Finalmente, se aplazaron y lo aceptamos sabiendo que era algo a nivel mundial que todo el mundo estaba pasando por eso y ya está. Pensar en positivo, y pensar que queda un año más para prepararse para esta gran cita. Pero es cierto que en un inicio no lo llevé bien porque lo sentí como un año roto, un año tirado", reconoció.

En otras cuestiones, Portela fue preguntada sobre qué consejos daría a los jóvenes que se inician en el piragüismo. "Que disfruten. El deporte de élite es un trabajo muy sacrificado. Eres deportista 24 horas, no solo el tiempo que dura el entrenamiento, sino que hay que descansar, hay que cuidarse, hay que estar bien centrado... Entonces si disfrutas y realmente te gusta lo que haces, si trabajas y tienes talento, los resultados llegarán", dijo Portela, cuyo deseo para 2021 es "subirse" al podio en la capital nipona.