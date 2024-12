Vega Gimeno: "Para mí ha sido un 2024 surrealista"

Vega Gimeno during Olympic Committee 2024 at COE headquarter on December 11, 2024, in Madrid, Spain.

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista española Vega Gimeno describe como "surrealista" su año 2024, con el destello de la medalla de plata conquistada en el torneo 3x3 durante los Juegos Olímpicos de París y aderezando lo que para ella, a modo de chanza, "ha sido una serie documental estupenda" desde su retirada del 5x5 y "que alguien se ha perdido al no filmarla".

"Para mí ha sido un 2024 surrealista. No te diría ni esperado, ni merecido ni nada, no; ha sido surrealista la verdad, todo lo que nos ha pasado ha sido precioso. Desde que anuncié que me retiraba del 5x5, la verdad es que ha sido una serie documental estupenda, que alguien se ha perdido al no filmarla. Pero nada, ha sido un 2024 de ensueño, son estos años que sabes que no se van a volver a repetir", reconoció Gimeno a Europa Press tras acudir a la reciente XIX Gala del COE.

Pese al auge del 3x3 a raíz de esa plata parisina, la excapitana del Casademont Zaragoza subrayó que reivindicarse "es un poco el día a día del deporte femenino" en general, no solo de su modalidad de baloncesto. "Y te diría que más aún de los deportes minoritarios, que siempre hemos estado demandando visibilidad y atención", matizó.

"A mí me parece bien que se hagan documentales de historias de superación, creo que es necesario que la gente lo vea para que vean lo que cuesta luego volver a la élite o lo que cuesta estar a cierto nivel. También es verdad que me mola ver documentales de noticias buenas, de logros, de todo lo que hay detrás, pero que luego sale bien. Pero bueno, es verdad que a veces no es así...", apuntó.

"Nosotras como equipo de 3x3 siempre hemos pedido mucha visibilidad, hemos demandado que por favor los medios de comunicación nos hicieran caso porque de verdad creemos que lo que tenemos entre manos es algo chulo y bonito, y que a la gente engancha. Y mira, no hay mayor prueba que lo que han sido los Juegos, que han tenido una acogida de la leche", destacó Gimeno sobre su dulce medalla de París 2024.

Sin embargo, mostró cautela por la repercusión de su éxito. Además de esa plata olímpica, después consiguió junto a Sandra Ygueravide, Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño el oro en el Campeonato de Europa. "Es lo que siempre decimos de que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Pues va a ser un poco esto. Hemos llegado, hemos ganado una plata olímpica y yo sí que noto que ha habido un 'boom'; pero claro, yo no sé si ese 'boom' va a ser por la plata y va a durar lo que duran estos 'booms' de unos meses o si de verdad se va a mantener", advirtió.

"Solo el tiempo dirá, pero desde luego lo que nosotras queremos es que esto se mantenga, que se haya puesto esa piedrecita de empezar a construir cosas. Lo que nosotras confiamos es que pase, que de momento lo estoy viendo, pero no lo sé, porque aún no ha pasado el tiempo suficiente. Ahora mismo atención tenemos, eso es evidente", admitió.

Por otra parte, Gimeno auguró un 2025 "tranquilo" y en su hábitat más cómodo. "Por fin he vuelto a casa. Estaré en Valencia entrenando, manteniéndome activa porque al final de alguna forma u otra vez estoy vinculada con la selección y con el 3x3", aseguró al respecto.

"Y luego la época del 3x3 en verano. Ellas compiten durante el año con el 5x5, entonces a ver. En verano creo que este año ya en el 3x3 va a haber un cambio, creo que ya toca un poco de cambio en muchas cosas y espero que se mejoren otras", concluyó la medallista en París.