Barcelona - Feyenoord, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de septiembre de 2026.
El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Feyenoord este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el estadio Spotify Camp Nou.
Clasificación Actual
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Manchester City
|3
|1
|2
|Aston Villa
|3
|1
|2
|Real Betis
|3
|1
|4
|Borussia Dortmund
|3
|1
|5
|Real Madrid
|3
|1
|6
|AEK Athens
|3
|1
|7
|Sporting CP
|0
|0
|7
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|7
|Bayern Munich
|0
|0
|7
|Arsenal
|0
|0
|7
|Paris Saint-Germain
|0
|0
|7
|SSC Napoli
|0
|0
|7
|Atlético de Madrid
|0
|0
|7
|Como
|0
|0
|7
|Feyenoord
|0
|0
|7
|Manchester United
|0
|0
|7
|VfB Stuttgart
|0
|0
|7
|RB Leipzig
|0
|0
|7
|Sabah FK
|0
|0
|7
|Slavia Prague
|0
|0
|7
|Fenerbahce
|0
|0
|7
|Roma
|0
|0
|7
|Liverpool
|0
|0
|7
|PSV Eindhoven
|0
|0
|7
|Galatasaray
|0
|0
|7
|Slovan Bratislava
|0
|0
|7
|Barcelona
|0
|0
|7
|Lens
|0
|0
|7
|Viking
|0
|0
|7
|Bodo/Glimt
|0
|0
|31
|Villareal
|0
|1
|32
|Lille
|0
|1
|32
|Club Brugge
|0
|1
|34
|Inter
|0
|1
|35
|LASK
|0
|1
|36
|FC Porto
|0
|1
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Marmol; Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente.
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|06/09/2026
|LaLiga
|Valencia
|0-5
|Barcelona
|31/08/2026
|LaLiga
|Barcelona
|5-2
|Rayo
|27/08/2026
|LaLiga
|Barcelona
|2-0
|Athletic Bilbao
|23/08/2026
|LaLiga
|Elche
|0-5
|Barcelona
|23/05/2026
|LaLiga
|Valencia
|3-1
|Barcelona
Últimos Resultados de Feyenoord
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|11/03/2025
|Champions
|Inter
|2-1
|Feyenoord
|05/03/2025
|Champions
|Feyenoord
|0-2
|Inter
|18/02/2025
|Champions
|AC Milan
|1-1
|Feyenoord
|12/02/2025
|Champions
|Feyenoord
|1-0
|AC Milan
|29/01/2025
|Champions
|Lille
|6-1
|Feyenoord