Barcelona - Feyenoord, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales probables: Barcelona - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions- ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 13:46
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Feyenoord este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el estadio Spotify Camp Nou.

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Manchester City 3 1
2 Aston Villa 3 1
2 Real Betis 3 1
4 Borussia Dortmund 3 1
5 Real Madrid 3 1
6 AEK Athens 3 1
7 Sporting CP 0 0
7 Shakhtar Donetsk 0 0
7 Bayern Munich 0 0
7 Arsenal 0 0
7 Paris Saint-Germain 0 0
7 SSC Napoli 0 0
7 Atlético de Madrid 0 0
7 Como 0 0
7 Feyenoord 0 0
7 Manchester United 0 0
7 VfB Stuttgart 0 0
7 RB Leipzig 0 0
7 Sabah FK 0 0
7 Slavia Prague 0 0
7 Fenerbahce 0 0
7 Roma 0 0
7 Liverpool 0 0
7 PSV Eindhoven 0 0
7 Galatasaray 0 0
7 Slovan Bratislava 0 0
7 Barcelona 0 0
7 Lens 0 0
7 Viking 0 0
7 Bodo/Glimt 0 0
31 Villareal 0 1
32 Lille 0 1
32 Club Brugge 0 1
34 Inter 0 1
35 LASK 0 1
36 FC Porto 0 1

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Marmol; Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona

Últimos Resultados de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2025 Champions Inter 2-1 Feyenoord
05/03/2025 Champions Feyenoord 0-2 Inter
18/02/2025 Champions AC Milan 1-1 Feyenoord
12/02/2025 Champions Feyenoord 1-0 AC Milan
29/01/2025 Champions Lille 6-1 Feyenoord
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