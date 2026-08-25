Cristina Bucsa - Anna Bondar, en directo hoy: sigue el partido de Monterrey Open

Cristina Bucsa - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Monterrey Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de agosto de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Monterrey Open a la tenista húngara Anna Bondar(70) este martes no antes de las 23:00.
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-5)
| Panna Udvardy
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cristina Bucsa
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Anna Bondar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final)
| Anna Bondar
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-1)
| En-Shuo Liang
|23/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elsa Jacquemot
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Anna Bondar
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Anna Bondar
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Anna Bondar