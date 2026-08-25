Cristina Bucsa - Anna Bondar, en directo hoy: sigue el partido de Monterrey Open

Cristina Bucsa - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Monterrey Open
Cristina Bucsa - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Monterrey Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 25 agosto 2026 22:02
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Madrid, 25 de agosto de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Monterrey Open a la tenista húngara Anna Bondar(70) este martes no antes de las 23:00.

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (2-6, 2-6) Maja Chwalinska
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) Panna Udvardy
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-3, 6-4) Cristina Bucsa
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Anna Bondar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final) Anna Bondar 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) En-Shuo Liang
23/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Octavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-3, 6-3) Elsa Jacquemot
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-3, 7-6) Anna Bondar
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Anna Bondar
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Anhelina Kalinina 0-2 (4-6, 5-7) Anna Bondar

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